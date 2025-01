Delta Force dévoile ses grands projets pour les mises à jour de 2025

La société annonce une nouvelle version de Windows for Mobile

Los Angeles, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Team Jade, le développeur de Delta Force, vient de dévoiler ses plans pour les mises à jour continues du contenu du jeu en 2025, et a fait le point sur la sortie de la version mobile de Delta Force.

Delta Force adopte un plan audacieux pour apporter à ses joueurs du nouveau contenu en 2025, y compris cinq nouveaux opérateurs, sept nouvelles cartes, de nouveaux gadgets, de nouveaux véhicules et bien plus encore. Pour une analyse complète, veuillez consulter la feuille de route Delta Force 2025.

Photo

Team Jade vous en dira plus sur l'arrivée de ces saisons dans le jeu. En attendant, rendez-vous sur le site officiel du jeu pour plus d'informations sur Delta Force.

Team Jade a également fait le point sur la date de sortie de la très attendue version mobile du jeu. Dans un message adressé aux joueurs de Delta Force par Shadow Guo, directeur du jeu, l'équipe s'est engagée à offrir aux joueurs l'expérience de haut niveau qu'ils méritent et a fixé la sortie de la version mobile à l'été 2025.

Pour plus d'informations sur Delta Force, visitez notre site web officiel et notre chaîne YouTube. Vous trouverez des actualités supplémentaires sur X, Facebook, Instagram et TikTok.

À propos de Delta Force

Delta Force est un jeu de tir tactique free-to-play à succès qui constitue le prochain volet de l'incontournable série Delta Force. Doté de modes multijoueurs à grande échelle, d'une campagne solo/coop pleine d'action, d'un arsenal d'armes personnalisables et bien plus encore, Delta Force peut désormais être téléchargé gratuitement via son site web, Delta Force sur Steam et l'Epic Games Store.

À propos de Team Jade

Team Jade est une branche du groupe TiMi Studio, connu pour Call of Duty: Mobile et Assault Fire, ce dernier étant le jeu de tir chinois le plus populaire sur PC au cours de la dernière décennie. Composée de centaines de vétérans de l'industrie, l'équipe a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont les prix BAFTA et TGA.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ko8PA5LurCU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2596055/Photo.jpg