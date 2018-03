Delta-Q Technologies intègre les capacités de la norme J1939 pour mieux soutenir les constructeurs de véhicules électriques

Delta-Q Technologies (Delta-Q), grand prestataire de solutions de recharge des batteries destinées aux véhicules et aux machines à propulsion électrique, a annoncé aujourd'hui l'extension de ses capacités dans le but de prendre en charge les normes J1939 de la Society of Automotive Engineers (SAE) dans ses solutions de recharge des batteries. Delta-Q offre désormais les deux principaux protocoles de communication par bus CAN (Controller Area Network) : CANopen et J1939.

Le protocole J1939 est la norme CAN privilégiée pour les réseaux embarqués de camions et d'autobus dans des secteurs tels que la construction, la manutention de matériaux, les voitures électriques, les véhicules utilitaires spécialisés et les équipements motorisés utilisés en extérieur. Les chargeurs de Delta-Q étant dotés des capacités du protocole CAN J1939, l'entreprise peut prendre en charge les machines approuvées pour ces utilisations.

L'extension à la norme J1939 offre aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) la possibilité d'intégrer les données du chargeur de batterie dans un système de véhicule, en englobant les applications télématiques simplement et fonctionnellement. Ceci ajoute aux capacités de tout le bus CAN de Delta-Q en termes de contrôle de charge, et/ou de surveillance de charge, ce qui se traduit par un système au plomb-acide ou au lithium plus intégré. Cela offre également aux OEM la flexibilité nécessaire pour mettre à jour l'algorithme de la batterie et le logiciel du chargeur par le biais de programmes de bus CAN pour assurer une recharge de qualité à la batterie d'un véhicule ou fournir un total contrôle autonome de leurs applications.

« Notre solution de recharge étant l'une des rares à offrir cette capacité, nous sommes ravis d'apporter un meilleur soutien à nos clients qui utilisent cette norme de protocole pour l'ensemble de leurs produits », déclare Trent Punnett, vice-président des ventes, du marketing et de la gestion des produits chez Delta-Q. « Axée sur l'objectif d'évoluer constamment et de servir les besoins de nos clients, la nouvelle capacité à répondre aux exigences de la norme J1939 ouvre de nouvelles possibilités à nos clients OEM en termes de conception et de support au niveau du système, pour leur permettre d'intégrer les chargeurs dans les équipements ayant recours à la télématique. »

Le modèle de communication J1939 crée un système ouvert et interconnecté qui permet aux calculateurs embarqués (ECU pour Electronic Control Units) issus de différents fabricants de composants de communiquer entre eux. L'intégration de la norme J1939 dans les solutions de recharge de Delta-Q consolide l'entreprise en tant que fournisseur de recharge à même de prendre en charge des produits dans des secteurs tels que la mobilité électronique, le golf et l'armée.

La SAE a créé la norme J1939 en tant que protocole supérieur construit sur le bus CAN. J1939 couvre la conception et l'utilisation d'équipements qui communiquent des signaux entre les différents composants du véhicule. Déployée en tant qu'application, la norme J1939 assure la communication entre le moteur, la batterie, le chargeur de batterie, la transmission et les commandes de la carrosserie du véhicule, ainsi que d'autres sous-systèmes importants.

À propos de Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies est un fournisseur de premier plan de solutions de recharge de batteries qui améliorent la performance et la fiabilité des véhicules électriques et des équipements industriels. L'entreprise est devenue le fournisseur de prédilection de nombreux fabricants mondiaux prestigieux de voiturettes de golf électriques, chariots élévateurs, plateformes élévatrices, motos et scooters, machines de nettoyage des sols ainsi que de véhicules utilitaires et d'agrément. L'équipe de développement logiciel de Delta-Q Technologies possède plus de 60 ans d'expérience cumulée en programmation et personnalisation de bus CAN. Cette équipe travaille directement avec les clients OEM de Delta-Q pour fournir des solutions de recharge basées sur le CAN, répondant spécifiquement à leurs besoins. Basée à Vancouver, au Canada, Delta-Q possède également des locaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.delta-q.com.

Amanda Yeo, directrice du marketing, courriel : ayeo@delta-q.com ; AnnMarie Henriksson et Jennifer Gehrt, Communiqué PR, téléphone : +1-206-282-4923, poste 119, courriel : delta-q@communiquepr.com

SOURCE Delta-Q Technologies Corp.