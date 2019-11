Delta Separations busca expansão na América do Sul por meio de parceria com Iteco e Tech Industries

Essa parceria levará Vendas, Instalação, Treinamento e Atendimento ao Cliente do conjunto completo de produtos da Delta de laboratórios de extração, evaporação, destilação e processamento para a América do Sul. A Delta está criando uma rede de especialistas globais que podem oferecer suporte a nossos clientes e os melhores serviços no setor para facilitar a instalação e o funcionamento de maneira rápida e eficiente.

Roger Cockroft, CEO da Delta Separations, disse: "Estamos comprometidos em garantir que nossos clientes globais cheguem primeiro e que tenham o melhor serviço de atendimento ao cliente da Delta. A Iteco e a Tech Industries nos permitirão expandir com confiança para a América do Sul. Nossa linha de produtos 2020 será totalmente compatível com todos os padrões exigidos nesta região e nossos parceiros garantirão que cumpriremos nossas promessas. Melhores produtos, melhor serviço - sempre."

Luis Miguel Castro, CEO da Tech Industries declarou: "A Delta será uma opção perfeita para os negócios da Iteco e da Tech Industries, trabalhamos com empresas de primeira linha no mundo todo que inovam em seus campos".

Sobre a Delta Separations

A Delta Separations, fundada em 2015 e com sede em Cotati, Califórnia, é fabricante de hardware dedicada ao desenvolvimento de equipamentos para a extração segura de óleo de alta qualidade a partir da biomassa vegetal, principalmente para as indústrias de cannabis, cânhamo e nutracêuticos.

A atual linha de produtos da Delta inclui extratores centrífugos, evaporadores de filmes descendentes, sistemas de destilação de rolo de filme, agitadores de água de haxixe e espaços de laboratório modulares. O objetivo da Delta é apoiar seus clientes com o melhor atendimento ao cliente e educação do setor.

Para mais informações, visite: https://www.deltaseparations.com/

Sobre a Iteco

A ITECO S.A. dedica-se a fornecer soluções integradas de equipamentos para as indústrias agrícola e industrial. Especializada em vendas, consultoria de projetos, serviços, manutenção e treinamento para uma ampla variedade de produtos, que vão de óleo-hidráulico, pneumático, filtragem, automação, instrumentação, controle de temperatura, vedação de fluidos e geradores.

Com sede em Cali, a cobertura nacional é fornecida em toda a Colômbia com filiais em Bogotá e Baranquilla. A Iteco é totalmente certificada ISO 9001, reconhecido pelo Conselho de Segurança da Colômbia (RUC) por políticas relacionadas à segurança e saúde ocupacional, e também recebeu uma certificação de fornecedor qualificado pela Coface Services Colombia.

A Iteco é distribuidora oficial da Parker, Racor, Denison Calzoni, Commercial Hydraulics, MTS Temposonics, KTR, Ross, Oilair, Camfil Clean Air Solutions, Jenkho, Finite, Velcon, Domnick Hunter, Balston, Twin Filter, Kittiwake e muitos outros.

Para mais informações, visite: https://www.iteco.com.co/

Sobre a Tech Industries

A Tech Industries dedica-se a fornecer produtos e serviços de alta qualidade para o cultivo e a extração de fitoterápicos na Colômbia.

O objetivo da Tech Industries é fornecer equipamentos seguros e eficientes, junto com processos produtivos para seus clientes, razão pela qual adquiriu parcerias de distribuição com alguns dos maiores fabricantes globais de equipamentos que oferecem a tecnologia mais recente do mercado. A Tech Industries é uma revendedora autorizada da Philips Horti, Revolution Micro, Bluelab, Aurora Nutrients, Dosatron e Hydrofarm.

Para mais informações, visite: http://techindustries.co/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1032497/Iteco_Warehouse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/969265/Delta_Separations_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1032198/Iteco__Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1032199/Tech_Industries__Logo.jpg

FONTE Delta Separations, LLC

Related Links

https://www.deltaseparations.com



SOURCE Delta Separations, LLC