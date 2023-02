DeltaTrak obtient un brevet américain pour le système de gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale FlashTrak®

La plateforme brevetée de la chaîne de traçabilité offre une visibilité, des mesures et une traçabilité inégalées dans le transport des produits périssables

PLEASANTON, Calif., 7 février 2023 /PRNewswire/ -- DeltaTrak, un innovateur de premier plan en matière de solutions de gestion de la chaîne du froid et de la chaîne d'approvisionnement, s'est vu délivrer un brevet par le Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis pour la méthode de gestion des informations pour la chaîne d'approvisionnement d'une denrée périssable. Ce brevet concerne directement le système de gestion de l'information FlashTrak® Global Chain of Custody (CoC) de DeltaTrak qui a été introduit en novembre 2022.

FlashTrak CoC étend la fonctionnalité de la plateforme FlashTrak de DeltaTrak pour fournir une traçabilité détaillée de la chaîne d'approvisionnement, aidant les parties prenantes à identifier toutes les entités associées à une commande, à prédire la qualité du produit, à retracer les informations d'expédition et à confirmer la conformité aux réglementations gouvernementales.

Le parcours des denrées périssables depuis l'environnement de culture jusqu'aux consommateurs est essentiel pour éviter les pertes, réduire les déchets et garantir la sécurité des produits. En raison de systèmes cloisonnés et obsolètes, aucune entité ne dispose de données complètes sur l'ensemble du parcours d'une denrée périssable. Par le passé, un utilisateur ayant besoin d'informations sur les certificats d'origine devait passer un temps considérable à se connecter à différentes applications, souvent redondantes, pour obtenir des informations fragmentaires. Jusqu'à la création de FlashTrak CoC, aucune donnée ne combinait les données commerciales et de qualité en une seule plateforme intégrée pour révéler des modèles, des inefficacités, des problèmes ou des solutions dans la chaîne d'approvisionnement des denrées périssables.

Développé pour utiliser les données capturées par l'échange de données informatisées (EDI) et l'interface de programmation d'applications (API), FlashTrak CoC est une plateforme basée sur le cloud qui sert d'écosystème de dépôt unique d'informations. Conçu sur l'écosystème Dapicon, qui héberge les contributions de données provenant d'acheteurs, de vendeurs, de sociétés de trafic maritime, de fournisseurs de systèmes de suivi de la température en temps réel, de sociétés de logistique tierces et d'agences gouvernementales, FlashTrak CoC regroupe les contributions des partenaires du consortium pour offrir une visibilité cohérente de la chaîne d'approvisionnement et une transparence totale. FlashTrak CoC fournit des données exploitables permettant aux utilisateurs d'identifier tous les fournisseurs liés à une commande et les expéditions associées à cette commande.

Avantages de FlashTrak CoC

Traçabilité des produits de bout en bout grâce aux normes GS1 du secteur, de la source au magasin et à chaque mouvement entre les deux

Suivi des expéditions internationales à l'aide d'identifiants clés tels que les numéros de réservation, les connaissements principaux, les bons de commande, les factures, etc.

Localisation des envois sur terre, sur l'eau et dans les airs

Gestion et maintenance des documents de conformité réglementaire requis

Collecte automatisée des documents d'expédition internationaux

Service numérique automatisé des réclamations

« Ce type d'informations commerciales essentielles se trouve traditionnellement dans des systèmes distincts et disparates, ce qui rend difficile, coûteux et long la collecte et l'analyse de toutes les données nécessaires pour prendre des décisions de distribution intelligentes », a déclaré Fred Wu, fondateur et PDG de DeltaTrak. « Notre plateforme brevetée CoC donne aux utilisateurs l'accès aux sorties clés nécessaires pour prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels, de protéger la qualité des produits et même d'effectuer des rappels de précision grâce à une meilleure traçabilité de l'origine des problèmes. »

FlashTrak aborde également la question du développement durable en surveillant en permanence l'état des produits en transit. Aux États-Unis, les pertes et gaspillages alimentaires entraînent l'émission de 170 millions de tonnes métriques de CO2 par an, selon l'Agence de protection de l'environnement, sans compter les émissions dues aux aliments gaspillés envoyés dans les décharges. Environ 12 % du gaspillage alimentaire se produit au cours du processus de distribution, principalement en raison d'une réfrigération inadéquate.

« Le contrôle de la température pendant le déplacement des marchandises périssables est primordial pour assurer la durée de conservation et la sécurité alimentaire », a déclaré Wu, qui a noté que les produits pharmaceutiques sont confrontés au même défi. « FlashTrak CoC est la seule plateforme d'écosystème brevetée qui intègre à la fois les données de qualité IoT du produit et les données commerciales transactionnelles pour fournir une traçabilité complète de la chaîne d'approvisionnement sur le lieu et l'état de votre cargaison en temps réel. »

À propos de DeltaTrak

DeltaTrak est un innovateur de premier plan en matière de solutions de gestion de la chaîne du froid, de dispositifs de suivi en temps réel et d'analyse des données pour les produits sensibles à la température et autres produits de grande valeur. Nos solutions pour la chaîne du froid sont utilisées par des milliers de clients dans le monde entier pour assurer la visibilité des expéditions nationales et internationales. Contactez votre responsable de compte DeltaTrak ou appelez le service des ventes de DeltaTrak au 800-962-6776.

À propos de Dapicon

Dapicon est une entreprise leader dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement, qui fournit de la visibilité et crée des efficacités à travers la chaîne d'approvisionnement. Grâce à sa plateforme brevetée Middle Layer, Dapicon propose des solutions qui tiennent compte de l'impact des ensembles de données disparates sur un résultat, vous offrant ainsi une solution complète pour relever les défis de votre chaîne d'approvisionnement. Dapicon est une filiale en propriété exclusive de DeltaTrak.

