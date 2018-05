Delux Professional cria conceito no mercado de cosméticos e abre liderança no segmento em época de copa

25 estados nacionais é o número exato onde atingiu a expansão da empresa, modelos, hairstylist, artistas da TV e do teatro, assinam o Selo de qualidade da Delux Professional. Hoje a empresa é a única do país que dispõe de departamentos que cuidam de todos os detalhes do atendimento de cada cliente e distribuidor dentro de sua própria estrutura.

A Delux Professional, conta com a gestão empresarial criada e personalizada por "Ilda Lins" que eleva o conceito da empresa a outro patamar que com um minucioso trabalho, acompanha todo o desenvolvimento desde a trajetória inicial da marca. Além disso, tem departamento financeiro e jurídico, que dão atenção a cada procedimento com precisão e cautela, assim oferecendo mais tranquilidade e segurança para o cliente.

A empresa também não abre mão de ter um time composto por produtores e estrategistas que com conhecimento de mercado, oferecem expansão aos clientes da marca em território Nacional. Também vale destacar que a marca está em seleção para sua publicidade comercial.

Houve uma chamada de casting em alguns grupos de Facebook. Por escolha própria, a Embaixadora da Delux Professional e Hairstylist Cidinha Lins, conhecida por lançar no mercado os loiros mais desejados dos últimos 5 anos, decidiu escolher um elenco próximo de um esteriótipo real. Recebeu 510 e-mails de fãs, modelos e atores para participação de sua publicidade.

O que mais chama atenção da concorrência, é que a marca de cosméticos tem grandes parcerias, outras 2 empresas que andam de mãos dadas, Studio Lins e Work Beauty Cursos e Treinamentos.

A marca tem um diferencial, abre portas não só para clientes e profissionais que buscam avançar na carreira mas também, cuida da imagem de seus produtos e de sua empresa que produz tudo de maneira autoral.

Para atender todas as necessidades dos clientes que queiram se tornar um representante ou um consumidor da marca, a Delux Professional não precisa terceirizar serviço, a própria estrutura é capaz de aportar os departamentos de marketing e planejamento de Branding.

A empresária que está no comando da Delux Professional, Cidinha Lins carrega o famoso bordão: "Loiras, do seu cabelo cuido EU".

Além de se preocupar com cada detalhe, ela oferece cursos. No próprio espaço tem uma academia para profissionais da beleza que ocupa o 4º andar de sua estrutura. Todos saem para o mercado prontos para realização de trabalhos. Por isso que a Delux Professional ganha destaque no ramo e vem crescendo a cada dia.

Outro diferencial da empresa é que ela trabalha com a palavra "igualdade". Para Cidinha, todos têm oportunidade de brilhar, crianças, idosos, modelos de passarela ou comercias, humoristas, celebridades de internet e atores renomados.

Esse lado diversificado do Grupo Lins a faz expandir e ser ainda mais respeitada.

A empresa é evidência no seguimento por mostrar comprometimento com todos aqueles que contratam os serviços e por deixar mais próximo do público o sucesso.

Cursos e treinamentos para distribuidores.

Contato: (11) 2638-0017

Redes Sociais: @clcidinhalins, @deluxprofessional

www.deluxprofessional.com.br

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-05-16/original/4252.jpg)

