Delvitech et Eurotech : un partenariat pour faire basculer le contrôle qualité dans une nouvelle ère

AMARO, Italie, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Delvitech, un leader de l'inspection optique automatisée 3D pour l'assemblage de cartes de circuits imprimés tirant parti de l'intelligence artificielle, s'est associé à Eurotech, un innovateur mondial en matière d'ordinateurs Edge AI ultra-performants, pour révolutionner la technologie du contrôle qualité.

La technologie brevetée d'inspection optique intégrée de Delvitech, conçue pour collecter des données exhaustives afin de piloter les réseaux neuronaux dans l'inspection optique, bénéficie de l'apport crucial du matériel d'Eurotech. Cette collaboration améliore l'efficacité de l'assemblage des cartes de circuits imprimés, en augmentant grandement la durée de fonctionnement des machines d'assemblage et réduisant de manière significative les rebuts et les retouches.

Grâce à sa tête optique brevetée, Delvitech capture des images détaillées qui sont traitées par son logiciel, capable de détecter les erreurs d'assemblage et de soudage dans le processus de fabrication pick-and-place. Le matériel d'Eurotech complète ce système en offrant la vitesse et la précision de calcul nécessaires pour gérer l'afflux massif de données nécessaires pour que les algorithmes produisent les résultats souhaités.

Cette solution 3D intégrée est très compétitive et flexible, permettant une personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des clients. L'électronique des cartes devenant de plus en plus complexe, la technologie de Delvitech surpasse les modèles mathématiques traditionnels en analysant une variété de composants tels que des pièces métalliques, des colles transparentes et des éléments en silicone.

De plus, cette collaboration permet à Delvitech et Eurotech d'offrir une solution qui non seulement identifie les erreurs, mais permet également aux modèles d'IA de détecter les écarts et les tendances, de prévenir de manière proactive les erreurs futures et d'améliorer la qualité des processus.

« Dans un environnement où les exigences en matière de contrôle qualité ne cessent de croître, il est crucial de développer des systèmes d'inspection optique aux performances optimales et de s'associer à des fournisseurs de solutions de pointe. Eurotech offre des solutions très fiables, testées de manière approfondie pour répondre à nos exigences de haute performance », a déclaré Roberto Gatti, PDG de Delvitech.

Paul Chawla, PDG d'Eurotech, a ajouté : « Notre collaboration avec Delvitech met en valeur la puissance de nos solutions Edge AI. Nous donnons à nos partenaires les moyens de fournir des solutions efficaces, rentables et évolutives où la précision et la rapidité sont essentielles.

Se concentrant actuellement sur le contrôle optique des cartes et bientôt des semi-conducteurs, le partenariat aspire à s'étendre à d'autres secteurs, notamment le médical et l'alimentation, en mettant l'accent sur la cybersécurité et la durabilité.

Alors que Delvitech et Eurotech continuent d'innover, ils apportent au monde industriel de nouveaux atouts uniques. Delvitech s'engage à « moins d'erreurs, moins de déchets, moins de CO2, plus d'avenir », tandis qu'Eurotech se concentre sur « plus de sécurité, plus de résilience, plus d'efficacité », assurant une gestion efficace des actifs et une évolutivité rapide. Ces engagements reflètent des objectifs communs de dépassement des attentes du marché et des clients aujourd'hui et à l'avenir.

À propos d'Eurotech

Eurotech (ETH.IM) est une société multinationale qui conçoit, développe et fournit des ordinateurs Edge et des solutions complètes pour l'Internet des objets (IdO), incluant les services, les logiciels et le matériel, destinés aux intégrateurs de systèmes et aux entreprises. En adoptant les solutions d'Eurotech, les clients ont accès à des blocs de construction IdO et à des plateformes logicielles, à des passerelles Edge pour permettre la surveillance des actifs et à des ordinateurs Edge haute performance (HPEC) créés également pour des applications d'intelligence artificielle (IA). Pour offrir des solutions toujours plus complètes, la société Eurotech s'est associée à des entreprises leaders dans leur domaine d'action, afin de créer des solutions de pointe pour l'Internet industriel des objets. En savoir plus.

Contacts

Corporate Communication

Federica Maion

Tel. +39 0433 485411

[email protected]

À propos de Delvitech

Delvitech est l'un des principaux fournisseurs suisses de solutions d'inspection optique automatique (AOI) basées sur l'IA visant à révolutionner le paysage de l'assemblage de cartes de circuits imprimés (PCB) et de la fabrication électronique. En mettant l'accent sur l'innovation et la qualité, Delvitech est capable d'augmenter à la fois les coûts et l'efficacité des processus, garantissant l'évolutivité et la répétabilité des inspections sur toutes les lignes de production. Il aspire à rendre le processus de production de PCB plus rapide, plus fiable et hautement évolutif non seulement en détectant les erreurs, mais aussi en inspectant l'ensemble du processus de production. La solution Delvitech ne consiste pas seulement à minimiser les erreurs ; il s'agit d'un engagement à réduire les déchets, à réduire les émissions de CO2 et à ouvrir la voie en tant que première solution AOI durable.

Contacts

Marketing Department

Federica Riosa

Tel. +41 916 460 778

[email protected]

