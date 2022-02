Demanda por eventos virtuais e streaming cresce 250% e consolida mudanças estruturais em parceiros Netglobe

Segundo pesquisa realizada entre julho e agosto do ano passado pela consultoria KPMG, 52% das empresas brasileiras fizeram algum tipo de planejamento relacionado à retomada do trabalho presencial em 2021.

"Se em 2020 a necessidade de distanciamento social forçou adaptações emergenciais e impulsionou o trabalho remoto, o ano passado serviu para que as companhias entendessem melhor sua relação com diferentes modelos de trabalho. A discussão entre remoto, híbrido ou presencial foi gradativamente substituída por algo mais focado em performance, independentemente de onde as pessoas estão", diz Renato Batista, CEO da Netglobe. "O maior desafio foi a falta de uma definição sobre o plano de trabalho híbrido, o que deixou empresas e líderes sem saber quais ações efetivas eles poderiam tomar", completa.

No portfólio atual de clientes da Netglobe, 27% fecharam com a empresa em 2021. Além disso, acompanhou um crescimento nas vendas de soluções para adequação de ambientes de trabalho, como agendamento de uso em espaços corporativos.

"Foi um ano de reconstruções e de muita escuta ativa com clientes e colaboradores. Tivemos uma ampliação no portfólio de produtos e serviços alinhados com o momento que vivemos. Adaptamos ofertas ao fluxo de cada cliente, e flexibilidade foi a palavra de ordem", explica Renato.

Sobre a Netglobe

Netglobe é especialista em conexões. A empresa foi fundada em 2002 por Renato Batista, idealizador do livro "Por trás da TI - histórias de vida de líderes que inspiraram gerações" e condutor da série de entrevistas Live50CIOs, que reuniu alguns dos principais nomes da tecnologia no país. Sediada em Campinas, conta com mais de 60 funcionários no Brasil, atua no suporte a processos colaborativos de diferentes modelos de trabalho (presencial, remoto ou híbrido) e lidera discussões sobre o futuro de colaboração corporativa, lives & streaming e workplace.

