Demeetra AgBio diversifie son important pipeline de production de cannabinoïdes thérapeutiques et lance un appel à la collaboration

L'outil exclusif d'édition génomique Cas-CLOVER™ de Demeetra, combiné aux capacités de biotransformation de l'entreprise, permettra à cette dernière de découvrir et de fabriquer des cannabinoïdes rares et nouveaux, créant ainsi de vastes possibilités d'applications cliniques et d'applications destinées aux consommateurs.

Dans un récent article de CRISPR Medicine News , Jack Crawford, PDG de Demeetra, explique que bon nombre des plus de 120 cannabinoïdes naturellement présents dans le cannabis ne sont pas produits à des niveaux suffisants pour les activités de recherche et de développement et la fabrication commerciale. Il indique également qu'il existe d'importantes possibilités d'amélioration des cannabinoïdes naturels à des fins thérapeutiques en utilisant l'édition génomique en combinaison avec la biotechnologie synthétique. Nous efforçons donc de mettre au point une plateforme capable de générer un nombre pratiquement illimité de bioproduits candidats.

Demeetra utilise ses outils d'édition génomique de précision en combinaison avec les techniques de sélection traditionnelles pour fabriquer des plantes spécialisées et d'autres systèmes de bioprocédés qui produisent des cannabinoïdes thérapeutiques ciblés. L'entreprise utilise une approche de biotechnologie synthétique dans la levure pour produire des molécules cannabinoïdes très rares et nouvelles. Demeetra développe également des processus de fabrication de produits biothérapeutiques à grande échelle, en utilisant des lignées cellulaires de levure et de cellules ovariennes de hamster (CHO) comme plateformes de bioprocédés. Demeetra a établi des partenariats avec de grandes sociétés pharmaceutiques et a conclu des contrats avec des fabricants de produits biothérapeutiques.

Collaborations dans le domaine du cannabis

Demeetra fait progresser une vaste gamme de cannabinoïdes thérapeutiques et prévoit déposer une demande de nouveau médicament expérimental au premier trimestre de 2022 pour son principal médicament-candidat. « Nous avons mis en place de solides procédés interne de fabrication et de transformation de la plante de cannabis avec lesquels nous atteignons habituellement un rendement de 20 %, puis une isolation offrant un niveau de pureté à 99,9 % à l'échelle du kilogramme, a déclaré M. Crawford. Le potentiel est littéralement illimité. »

M. Crawford a ajouté : « Ce qui nous manque, ce sont des processus d'édition génomique réussie dans la plante de cannabis et nous croyons que cela passe par une certaine collaboration avec des experts en génomique du cannabis. » Demeetra recherche actuellement des partenariats afin d'atteindre cet objectif. Pour en savoir plus, communiquez avec l'équipe de développement des affaires de Demeetra, The Workdom Team, à [email protected] .

