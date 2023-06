Den første 5. generations Palletonator ruller af produktionsstedet i Slovenien og sendes til Lempäälä, Finland

LEMPÄÄLÄ, Finland, 16. juni 2023 /PRNewswire/ -- KraftPal teknologier markere en væsentlig milepæl for bæredygtig logistik i dag, da den første 5. generations Palletonator, som er fremstiller i Slovenien, er ankommet til KraftPal Finland i Lempäälä efter en lang rejse

Dette er den første lokale produktionsenhed (LPU) i Europa med 5. generations Palletonatoren, som skal fremstille op til 1,5 millioner paller af bølgepap om året, og skal tage initiativet som prøveproduktion i området. Disse omkostningseffektive og miljøvenlige paller er 80 % letter end træpaller, efterlader intet overskydende materiale, og har mange fordel som bl.a. perfekt hygiejne og en øjeblikkelig reduktion på 80 % af kulstofudledningen pr. palle.

Palletonatoren skal opfylde den voksende efterspørgsel på bæredygtige løsninger i Skandinavien, et område, som altid har været langt fremme i forbindelse med færre kulstofudledninger. Vores pappaller reducerer kulstofudledning med 80 % pr. palle, og er et bæredygtigt og miljøvenligt alternativ til traditionelle træ- eller plastikpaller.

"KraftPal Group er stolt over at have fremstillet den første 5. generations Palletonator og give logistikbranchen en bæredygtig løsning. Denne innovation for forsyningskæden er et udtryk for vores forpligtelse til at reducere omkostninger til paller og transport for virksomheder i de skandinaviske lande, med en væsentlig, miljømæssig konsekvens at reducere kulstofudledning gennem innovative løsninger. Palletonatoren, understøtter vores kunder i deres bestræbelser på hurtigere at opnå deres energineutrale mål," sagde Gregor Brajovic, CEO KraftPal Technologies.

KraftPal er anerkendt af førende farmaceut- og bilvirksomheder og fremstår som en global partner i pallebranchen efter en investering på 124 millioner $ i 2022.

Managing Director hos KraftPal Nordics, Martin Wichmann tilføjer, "Vi glæder os over at begynde produktionen af Europas første lokale enhed af 5. generations-Palletonatoren. Denne teknologi giver os muligheden for at fremstille en stor mænge paller af bølgepap, og samtidig reducere affald og formindske vores miljøfodaftryk. Vi glæder os over at kunne stille denne teknologi til rådighed for vores kunder i Skandinavien og længere væk.

Palletonatoren udgør en bæredygtig løsning til logistikbranchen, og vil revolutionere varetransport. Vi glæder os over at være på forkanten med denne innovation og til at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle. Den officielle lancering vil være d. 21. 6. 2023.

Fremtiden ankommer på en KraftPal-palle.

For mere information, besøg www.kraftpal.com eller send en e-mail til [email protected]

