Dense Air lance la 5G à Cascais

Dense Air a travaillé en étroite collaboration avec la municipalité pour identifier les domaines dans lesquels la 5G peut avoir un impact très important sur les citoyens et les entreprises. L'installation au centre des congrès d'Estoril permet à Cascais de profiter pleinement des performances ultra-rapides et à faible latence offertes par la 5G.

Tony Boyle, directeur général de Dense Air Portugal déclare que : « C'est une autre étape très importante pour Dense Air Portugal qui met sur le marché les services de type « hôte neutre » 5G. Ce site MMIMO 5G fournit des services en gigaoctets aux appareils compatibles 5G et fait également office de donateur pour notre « Magic Box Small Cells » innovante capable de fournir une couverture densifiée à l'intérieur des bâtiments. Nous sommes très heureux d'avoir joué notre rôle pour apporter les services 5G à Cascais. »

Cascais reconnaît les nombreuses possibilités offertes par la technologie 5G et utilisera cette future architecture réseau pour tester et soutenir des innovations telles que l'éducation immersive, la conduite autonome et l'IoT industriel. Tant d'innovations rendues possibles grâce à cette installation. Pendant les 90 jours à venir, elle sera utilisée pour tester et approuver le service.

Ce site 5G et l'installation d'autres petites antennes (« small cells ») stratégiquement placées fourniront un réseau 5G cohérent pour les tests et la validation de la proposition d'hôte neutre de Dense Air. Dense Air a l'intention de déployer son modèle de service de réseau centré sur les petites antennes dans tout le Portugal afin de développer la couverture du réseau, d'augmenter la capacité disponible et d'améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur final en matière de téléphonie mobile.

