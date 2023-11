Densitas dévoile intelliMaven™ à la RSNA : Votre solution d'IA de nouvelle génération pour l'assurance qualité en matière de mammographie

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Densitas®, un leader mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, annonce le lancement d'intelliMaven™, une solution révolutionnaire d'IA de nouvelle génération pour la mammographie. Prête à être présentée à la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA) 2023, intelliMaven™ est sur le point de transformer la façon dont l'assurance qualité en mammographie est assurée et à fournir une solution d'assurance qualité évolutive et durable pour les établissements de mammographie afin de répondre aux exigences de conformité du programme EQUIP de la FDA créé au titre de la MQSA et aux critères d'accréditation de l'ACR.

IntelliMaven™ simplifie l'interprétation et l'analyse de données complexes. Elle automatise les analyses avancées et transforme les modèles et les tendances complexes des données en un langage clair et accessible qui permet aux utilisateurs de libérer tout le potentiel de leurs données. Au-delà de l'interprétation de grands volumes de données, intelliMaven™ offre des conseils de formation d'experts dynamiques et axés sur les données, adaptés à chaque technologue, accompagnés de conseils d'experts pour assurer le développement continu des compétences dans les techniques de mammographie.

IntelliMaven™ améliore l'efficacité opérationnelle en transformant des données complexes en informations exploitables en quelques secondes, afin d'atténuer la surcharge cognitive et l'épuisement professionnel. Ce retour d'information continu, objectif, normalisé et piloté par l'IA, permet aux technologues de s'approprier davantage leur rôle et d'être plus autonomes, ce qui minimise les perturbations pour les radiologues et entraîne une fierté et une satisfaction professionnelles accrues.

« IntelliMaven™ change la donne. L'accès à un retour d'information synchrone basé sur la collecte continue de données améliore les capacités de prise de décision des technologues, ce qui leur permet d'être plus indépendants et autonomes et réduit les interruptions pour les radiologues, a déclaré Dr Spear, directrice de l'imagerie mammaire au NorthShore University HealthSystem. Sa capacité à analyser des données complexes et à les résumer clairement et succinctement est vraiment remarquable. Cela permet de garantir l'impartialité et l'efficacité de l'évaluation des performances. Ce logiciel n'ajoute pas seulement de la valeur aux opérations quotidiennes ; il les redéfinit entièrement. »

Associé au produit phare intelliMammo® de Densitas, intelliMaven™ s'apprête à révolutionner l'amélioration de la qualité des mammographies avec une approche durable, économe en ressources et accessible à tous.

Découvrez comment intelliMaven™ peut transformer votre pratique de la mammographie à la RSNA, au stand #2605, South Hall. La priorité sera accordée aux démonstrations réservées à l'avance ; réservez la vôtre sur www.densitashealth.com/rsna-2023/

À propos de Densitas

Densitas est un leader mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, axées sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et la précision de la santé du sein. Les solutions Densitas aident les hôpitaux et les centres d'imagerie à fournir des services de mammographie afin d'améliorer l'efficacité et de répondre aux exigences de conformité de la FDA et de l'ACR et de favoriser la détection et le traitement précoce du cancer du sein. Pour plus d'informations, consultez www.densitashealth.com .

Veuillez contacter Jessica Ruby, directrice des opérations marketing, Jessica.Ruby@densitashealth.com