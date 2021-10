Densitas® déploie intelliMammo™ A.I. Plate-forme en partenariat avec RAD-AID International pour l'assurance qualité du dépistage du cancer du sein et la formation des technologues en Guyane

HALIFAX, Nova Scotia, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Densitas® Inc., fournisseur mondial de technologies A.I. pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a signé un accord avec RAD-AID International pour déployer la plateforme logicielle A.I. densitas® intellMammo™ à l'hôpital public de Georgetown (GPHC) en Guyane.

Le taux de mortalité par cancer du sein ajusté à l'âge en Guyane pour 2018 était de 24,36 pour 100 000 femmes, contre 17,49 aux États-Unis. Pour remédier à cette disparité, la Guyane a lancé son premier programme de dépistage du cancer du sein dans le secteur public en 2019 au GPHC, avec l'aide de RAD-AID International. Les examens mammographiques du programme sont réalisés à l'aide d'une unité de mammographie numérique à GPHC par un radiologue en chef formé par RAD-AID. RAD-AID soutient également la formation d'autres technologues en imagerie mammaire en Guyane afin d'accroître l'impact du programme dans le secteur public. Les titulaires et les résidents en radiologie du GPHC bénéficient d'une aide à l'interprétation et d'une formation quotidiennes basées sur le PACS, dispensées par les bénévoles en imagerie mammaire de RAD-AID. RAD-AID a également mis en place un programme de formation à la santé du sein pour les infirmières, les médecins, les technologues et les patients afin d'aider les femmes à utiliser ces nouveaux services vitaux.

En partenariat avec RAD-AID International et GPHC, Densitas® a déployé intellMammo™ dans le cadre d'une initiative collaborative visant à soutenir l'efficacité et l'efficience du dépistage du cancer du sein. L'initiative vise à améliorer la détection précoce en appuyant la formation et l'éducation pour des pratiques de dépistage du cancer du sein efficaces et durables.

« Dans un environnement où les ressources radiologiques sont limitées, une gestion efficace des patients et des processus améliore la santé des seins grâce à un soutien à la décision clinique piloté par l'I.A. », déclare Mo Abdolell, PDG de Densitas®. « Lorsqu'elle est intégrée aux systèmes de soins de santé, en particulier dans les régions à faibles ressources, l'IA peut égaliser les chances en fournissant des solutions durables et évolutives au niveau de la population qui peuvent réduire les disparités en matière de soins de santé et favoriser des soins de meilleure qualité.

La nouvelle solution densitas® pour la formation des technologues identifie les erreurs de positionnement et intègre du matériel de formation pour faciliter l'accès pendant que le patient est toujours dans la salle d'examen. Le déploiement permettra aux technologues de disposer de flux de travail spécifiques à la mammographie et d'analyses avancées pour des processus d'assurance qualité complets et continus afin d'améliorer l'efficacité et les performances. Cela pourrait avoir une incidence importante sur la qualité des soins, en particulier dans les régions où le personnel est insuffisant et/ou où les ressources sont insuffisantes.

« Nous remercions Densitas® d'avoir collaboré avec nous à RAD-AID pour aider les hôpitaux à faibles ressources à tester, engager et adopter l'IA de façon sécuritaire et efficace », déclare Daniel Mollura, président-directeur général de RAD-AID International. « Dans les régions où les technologues en radiologie, les infirmières spécialisées dans la santé du sein et les radiologues sont rares, la collaboration entre RAD-AID et Densitas® permet aux hôpitaux d'améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité de l'imagerie médicale dans le cadre de programmes de dépistage du cancer du sein. »

À propos de RAD-AID International

RAD-AID est une organisation caritative de santé mondiale à but non lucratif, fondée en 2008, au service de plus de 85 partenaires hospitaliers pauvres en ressources dans 38 pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). RAD-AID compte une composition interdisciplinaire diversifiée de plus de 14 000 professionnels bénévoles en radiologie, y compris des radiologues, des infirmières, des technologues, des physiciens, des ingénieurs et des spécialistes en technologie de l'information. Grâce à des actions de sensibilisation, à l'enseignement de la radiologie et aux dons d'équipements pour l'imagerie médicale, RAD-AID fait progresser la radiologie pour soutenir les services de santé.

Visitez RAD-AID.org pour en savoir plus.

À propos de Densitas®

Densitas® est un leader mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, axées sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et la précision de la santé du sein. Nos produits équipent les installations de mammographie de solutions permettant d'améliorer la qualité des mammographies, l'efficacité opérationnelle, l'épuisement de l'équipe de soins cliniques, la conformité à la législation MQSA EQUIP et à la législation relative à l'information sur la densité mammaire, l'évaluation rapide du risque spécifique à la patiente et les protocoles de formation des technologues en radiologie adaptés. Les solutions densitas® s'harmonisent avec les modèles de prestation de soins fondés sur la valeur en fournissant des mesures normalisées et des indicateurs de rendement quantitatifs grâce à une plateforme d'assurance qualité continue alimentée par des analyses A.I. avancées afin de gérer la prestation de soins de façon rentable.

Pour en savoir plus, visitez www.densitas.health ou https://rsna.vporoom.com/Densitas

