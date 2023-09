DentalMonitoring encourage l'utilisation des données pour améliorer la qualité et l'efficacité des soins bucco-dentaires

AUSTIN, Texas, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- DentalMonitoring est une société technologique qui se consacre à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins bucco-dentaires. Grâce à des partenariats avec des professionnels de l'orthodontie, des leaders de l'industrie et des fabricants, DentalMonitoring encourage l'utilisation des données pour favoriser l'amélioration continue.

Les orthodontistes utilisent la solution de télésurveillance évolutive de DentalMonitoring pour offrir une expérience pratique et connectée aux patients tout en élevant les pratiques cliniques. La plateforme alimentée par l'IA est disponible dans plus de 40 pays et sert tous les patients et tous les types de traitement. Les orthodontistes qui utilisent la plateforme ont accès à une multitude de données sur l'engagement, la conformité, les opérations cliniques et l'efficacité grâce à DM Insights, le premier outil de données et d'analyse du secteur.

DM Insights offre aux cabinets une visibilité sur leurs performances cliniques, aidant les médecins et le personnel à trouver des moyens de s'améliorer, ce qui profite à la fois aux praticiens et aux patients. Il peut s'agir de comparer des méthodes de traitement, des marques d'appareils, etc. En utilisant les données de plus de 2 millions de scans de patients, DentalMonitoring est particulièrement bien placée pour observer les performances de divers appareils dans le cadre des protocoles des cliniciens. Bien que l'entreprise ne fasse pas de rapport sur les comparaisons et reste indifférente à toutes les marques et modalités de traitement, les partenaires et les fabricants constatent également que la plateforme DentalMonitoring aide les cabinets à gagner en efficacité. La société soutient l'intérêt des fabricants pour l'analyse des performances des produits en utilisant leur cohorte de clients, dans le respect de toutes les lois relatives à la confidentialité des données et à la conformité. L'analyse indépendante des informations sur les performances des produits permet de découvrir des données et des améliorations qui profiteront aux cliniciens, aux patients et à l'ensemble du secteur de l'orthodontie.

« La mission de notre entreprise est de fournir des solutions de pointe qui améliorent la vie des professionnels de la santé bucco-dentaire et les aident à offrir la meilleure expérience de traitement possible à leurs patients. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les données qui contribuent à cette mission soient protégées et utilisées consciencieusement pour le bien de tous », a déclaré Philippe Salah, PDG de DentalMonitoring.

Découvrez DM Insights : www.dentalmonitoring.com/insights

À propos de DentalMonitoring : www.dental-monitoring.com

Alimentée par l'IA la plus avancée du secteur, la plateforme DentalMonitoring a développé des solutions complètes axées sur la médecine pour aider les orthodontistes à développer et à optimiser leur pratique, à fournir des soins cliniques de qualité supérieure et à offrir une meilleure expérience aux patients. DentalMonitoring et DM Insights fournissent aux orthodontistes les données nécessaires à l'amélioration de leur pratique clinique.

