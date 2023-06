DentalMonitoring réinvente l'expérience d'analyse

PARIS et AUSTIN, Texas , 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- DentalMonitoring annonce sa dernière innovation, ScanAssist, le seul processus d'analyse guidé par l'IA disponible en orthodontie, conçu pour offrir une expérience amusante et engageante au patient, tout en offrant une qualité d'image sans précédent pour l'analyse clinique.

DentalMonitoring, ScanAssist - New scan mode Scanbox pro still - 3D

ScanAssist aide les patients à réaliser leurs analyses rapidement et efficacement grâce à des instructions guidées par l'IA et à un retour en temps réel. Offrant un modèle 3D d'une bouche qui suit les patients pendant le balayage, ce système intégré guide les patients à travers les mouvements de balayage pour assurer des images de haute qualité et une analyse détaillée de l'avancée de leur traitement et de leur santé buccodentaire. Il offre aux patients une expérience ludique, avec notamment des signaux visuels et audio conçus pour accroître la motivation et l'observance.

« L'innovation est le moteur qui nous pousse à créer des solutions comme ScanAssist, qui utilise une technologie d'IA unique en son genre pour guider les patients à chaque étape, a déclaré Philippe Salah, directeur général de DentalMonitoring. Nous sommes ravis que les médecins et les patients puissent utiliser nos solutions pour bénéficier de la meilleure expérience de traitement possible. »

ScanAssist est la dernière nouveauté de l'application DentalMonitoring, qui utilise un logiciel et l'IA pour détecter plus de 130 observations intrabuccales pour les appareils dentaires et les traitements par gouttières chez tous les patients...

Les médecins qui souhaitent en apprendre davantage sur la façon dont leur pratique peut bénéficier des solutions orthodontiques fondées sur l'IA peuvent consulter le site dental-monitoring.com.

À propos de DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring existe pour rendre l'orthodontie plus intelligente. Grâce à l'IA la plus avancée de l'industrie, DentalMonitoring a développé des solutions complètes orientées vers les médecins pour aider les orthodontistes à développer et à optimiser leur pratique, à fournir des soins cliniques de qualité supérieure et à offrir une meilleure expérience au patient. De l'engagement et de la fidélisation des patients à la surveillance à distance de tous les types de traitements, les plateformes uniques de DentalMonitoring offrent des soins connectés, plus intelligents et plus durables. DentalMonitoring emploie plus de 400 personnes réparties dans 18 pays et 10 bureaux, notamment à Paris, à Austin, à Londres, à Sydney, à Hong Kong et à Tokyo.

