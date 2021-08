Dentotal, soutenu par Abris, acquiert Dentatechnica

Fondé en 1991, Dentatechnica est le plus grand distributeur de matériaux et d'équipements numériques pour le marché des soins dentaires en Bulgarie, offrant une sélection complète de produits de haute qualité. L'entreprise a fait ses preuves en matière d'innovation technologique sur le marché dentaire bulgare, livrant ses produits à plus de 3 000 cliniques et laboratoires dentaires dans tout le pays.

« Chez Abris, nous restons attachés à notre stratégie de transformation des acteurs locaux en champions régionaux, et cette acquisition marque la prochaine étape de ce processus pour Dentotal. Nous nous sommes impatients d'accompagner le groupe dans la poursuite de la consolidation de sa position sur le marché, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions, afin de devenir la première plateforme de distribution dentaire en Europe centrale », a déclaré Pawel Gierynski, associé directeur chez Abris Capital Partners.

Après cette fusion internationale, Abris a pour objectif de continuer à faire de Dentotal un leader régional par le biais d'une croissance organique et de la consolidation des marchés locaux en Roumanie et en Bulgarie. Abris conduira la transformation de l'entreprise en une plateforme durable et évolutive, créant un guichet unique pour les cliniques et laboratoires dentaires de la région. Dans le cadre du processus de création de valeur, Abris vise à soutenir la professionnalisation de l'entreprise et à investir dans de nouveaux systèmes, tout en mettant l'accent sur la durabilité dans le cadre de l'engagement du fonds envers les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et l'investissement responsable.

Abris a acquis Dentotal en 2019 auprès d'une famille d'entrepreneurs roumains, dans le but de devenir le leader incontesté du marché des produits dentaires en pleine croissance dans la région. Alors que le marché des soins dentaires a été touché par la pandémie, avec la fermeture de cliniques dentaires pendant la période de confinement en 2020, Dentotal est apparue comme une entreprise plus forte en se concentrant sur la construction de son organisation interne, la mise à niveau de ses systèmes informatiques et l'investissement dans des fonctions logistiques et commerciales modernes.

« Cette transaction marque notre entrée sur le marché bulgare, un marché que nous analysons depuis un certain temps. Cette acquisition est un excellent point de départ pour notre stratégie d'achat et de construction dans le secteur de la distribution dentaire et un exemple clair de notre projet visant à créer le champion du marché régional dans ce domaine », a commenté Adrian Stănculescu, partenaire et responsable de la Roumanie chez Abris Capital Partners.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Dentatechnica au sein du groupe Dentotal. Nous apprécions le professionnalisme, le dévouement et la détermination de nos nouveaux collègues. L'équipe de Dentotal est impatiente de travailler avec nos nouveaux collègues car nous visons la position de leader sur le marché bulgare de la distribution dentaire. Ensemble, nous bénéficierons de synergies interentreprises pour devenir le partenaire privilégié des dentistes et des techniciens dentaires, tant sur le marché roumain que bulgare », a ajouté Dumitru Matei, PDG de Dentotal.

« La combinaison des équipes et de l'expertise de Dentotal et de Dentatechnica, ainsi que des connaissances et de la gestion d'Abris, est une proposition extrêmement convaincante et je suis convaincu qu'ensemble, nous amènerons l'entreprise à un nouveau niveau. « Je suis ravi de voir Dentatechnica rejoindre le groupe Dentotal et je soutiendrai activement le groupe dans la réalisation de ses objectifs ambitieux », a commenté Vasil Popov, fondateur et PDG de Dentatechnica.

Abris Capital Partners Ltd. est un gestionnaire de fonds d'investissements privés indépendant de premier rang, qui se concentre sur les opportunités de marché intermédiaire dans les principaux pays d'Europe centrale. Créé en 2007, Abris cherche à établir des partenariats avec les entreprises de taille moyenne les plus prospères et les plus dynamiques d'Europe centrale, lesquelles peuvent profiter d'une injection de capital et/ou d'une expertise en matière de gestion, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Avec un capital d'investissement de près de 1,3 milliard d'euros, Abris a obtenu le soutien financier de nombreux investisseurs institutionnels internationaux prestigieux, notamment des fonds de pension d'entreprise et publics, des institutions financières, des fonds de fonds et des fonds de dotation universitaires américains. Abris a un horizon de placement à long terme et cible habituellement les transactions qui lui permettent d'acquérir une participation majoritaire ou de devenir propriétaire exclusif. L'engagement financier typique d'Abris varie entre 30 millions et 75 millions d'euros par transaction mais peut atteindre des sommes plus élevées au besoin. Les services consultatifs d'Abris sont assurés par des équipes régionales basées à Varsovie et à Bucarest.

Dentotal est l'un des principaux distributeurs de soins dentaires en Roumanie, avec plus de 12 000 clients, des cliniques et des laboratoires de soins dentaires dans tout le pays. L'entreprise a été fondée en 1994 et a grandi avec la première vague de l'économie roumaine, comptant aujourd'hui plus de 150 employés. En 2005, Dentotal a construit son propre siège dans le quartier central de Bucarest. En 2019, l'entreprise a franchi une nouvelle étape, puisqu'elle a été acquise par le fonds d'investissement privé Abris Capital Partners. La stratégie d'Abris Capital pour le développement de Dentotal envisage l'accélération de la croissance de l'entreprise pour la transformer en un guichet unique pour les cliniques et les laboratoires dentaires.

Dentatechnica est le plus grand distributeur de produits dentaires en Bulgarie, avec un portefeuille complet d'équipements et de consommables dentaires et une couverture nationale. La société a été fondée en 1991 et a depuis joué un rôle de premier plan dans le façonnement de l'industrie dentaire moderne en Bulgarie en introduisant de nouvelles technologies sur le marché local, en formant les dentistes, en offrant des conseils et en fournissant des équipements modernes à un grand nombre des meilleures cliniques dentaires du pays.

