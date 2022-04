DENTRO DE LAS MENTES DE LOS DIRECTIVOS: PREPARACIÓN PARA LA MAYORÍA MULTICULTURAL

La Cumbre anual del HMC dedica sus sesiones de abril y mayo a un seguimiento previo a los upfronts

FAIRFAX, Virginia, 6 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con los upfronts de 2022 a pocas semanas, involucrar a la sociedad multicultural estadounidense y diversificar el contenido nunca había sido tan importante. Durante su Cumbre anual de 2022, el Consejo de Marketing Hispano (HMC) ha reunido a los directores ejecutivos y directores de marketing de las principales compañías inversionistas, marcas y plataformas de transmisión en línea para una serie de sesiones previas a los upfronts a partir del 12 de abril, a fin de brindarles a los especialistas en marketing la base de conocimientos adecuada para maximizar la oportunidad del mercado hispano. Para ver la agenda completa y registrarse, visite hmcannualsummit.org. La inscripción para una sesión permite acceder a todas las sesiones y sus repeticiones.

Martes 12 de abril: Siga el crecimiento: atraiga a la audiencia hispana de los Estados Unidos para lograr DEI a escala

Durante una época de cambios demográficos sin precedentes, las marcas y sus agencias enfrentan los complejos desafíos de encontrar una oferta de excelencia, lograr escala y hacer todo esto de una manera culturalmente relevante. El panel, moderado por Donna Speciale, presidenta de Ventas de Publicidad y Marketing de TelevisaUnivision, cuenta con la participación de:

Doug Rozen , director ejecutivo de dentsu Media

Kirk McDonald , director ejecutivo de GroupM

Dave Penski , director ejecutivo de Publicis Media

Ralph Pardo , director ejecutivo de Omnicom Media Group

Martes 26 de abril: La nueva economía del streaming: la transformación digital

Solo en septiembre de 2021, los hispanos dedicaron 20,000 MILLONES de minutos en ver contenido de video bajo demanda (VOD) por suscripción y no lineal. ¿Cómo se están programando los actores clave en las industrias de adquisición y distribución de contenidos para satisfacer la demanda de quienes buscan contenido en su idioma nativo? Esta sesión, moderada por Stacie M. de Armas, vicepresidenta sénior de Inteligencia e Iniciativas Diversas de Nielsen, cuenta con la presencia de líderes de importantes plataformas de streaming en línea, quienes abordarán lo que se avecina en materia de audiencia y contenido latino:

Isabel Rafferty Zavala , fundadora y directora ejecutiva de Canela Media

René Santaella, vicepresidente ejecutivo de Medios Digitales y de Streaming de Estrella Media, Inc.

Romina Rosado , vicepresidenta ejecutiva y gerente general de Streaming Hispano, NBCUniversal Telemundo Enterprises

Rafael Urbina , vicepresidente ejecutivo/gerente general de Streaming de AVOD y Medios Digitales de TelevisaUnivision

Martes 3 de mayo: Charla con Kellogg's sobre el premio HMC Marketer of the Year

Kellogg's se suma a la prestigiosa lista de marcas de élite que han recibido el premio HMC Marketer of the Year, el cual es otorgado a empresas que demuestran un compromiso a todo nivel con el marketing multicultural con un gasto significativo proporcional a la oportunidad del mercado hispano. Julie Bowerman, directora de Marketing y Comercio Electrónico de Kellogg's North America, se reúne con Walter Boza, presidente y gerente general de Captura Group, para comentar cómo la marca se conecta con los consumidores hispanos y los conocimientos clave que impulsan sus campañas más exitosas.

Acerca del HMC: Fundado en 1996 como la Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas, el Consejo de Marketing Hispano es la organización comercial nacional de todas las firmas de marketing, comunicaciones y medios con experiencia confiable en el mercado hispano.

FUENTE Hispanic Marketing Council

