Dentsu Tracking soutient le gouvernement britannique dans la lutte contre le commerce illicite avec le lancement d'un nouveau système numérique de suivi et de traçabilité

GENÈVE, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le Royaume-Uni (R.-U.) dispose d'un nouveau système de suivi et de traçabilité des produits du tabac, mis en place et géré par Dentsu Tracking. Le système, qui a été lancé avec succès le 1 juillet, fournit au gouvernement britannique une fonctionnalité de traçabilité numérique, fondée sur des données, pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du tabac. Le système constitue un pilier important de la stratégie britannique de lutte contre le commerce illicite, en aidant Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC) à combattre plus efficacement le problème du commerce illicite.

« Nous sommes honorés de travailler avec HMRC et d'aider le Royaume-Uni à lutter contre le commerce illicite du tabac. Notre système numérique est adapté aux objectifs politiques de HMRC et conçu pour répondre aux caractéristiques spécifiques du marché britannique. Cela garantit que le système offre à HMRC le plus haut niveau de visibilité et de contrôle gouvernemental sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du tabac au Royaume-Uni », a déclaré Philippe Castella, directeur général de Dentsu Tracking.

Lutter contre le commerce illicite dans la chaîne d'approvisionnement

Le nouveau système de suivi et de traçabilité mis en place par Dentsu Tracking exploite les avantages de la technologie numérique pour permettre de surveiller les mouvements des produits du tabac légaux (suivi) et donner la possibilité aux autorités britanniques de détecter et de combattre les différentes formes de commerce illicite, afin d'endiguer la circulation de produits non conformes pour lesquels les taxes n'ont pas été payées et qui ne répondent pas à toutes les exigences légales en termes de contenu et de conditionnement. La réduction de la circulation des produits du tabac non conformes permet au Royaume-Uni d'augmenter la perception des taxes nationales tout en protégeant les citoyens et les entreprises légitimes.

Le nouveau système a été conçu dans le respect de toutes les lois britanniques et internationales applicables, y compris la conformité totale avec le protocole sur le commerce illicite de la CCLAT qui exige des parties qu'elles assurent le suivi et la traçabilité des produits du tabac à la fois tout au long de leur fabrication et aux principaux points de distribution.

Doter le gouvernement de renseignements puissants

En intégrant des outils d'analyse de données de classe mondiale, le système de Dentsu transforme les données recueillies dans la chaîne d'approvisionnement en informations significatives qui aident les autorités britanniques à identifier les événements potentiellement frauduleux. Le nouveau système britannique fournit à HMRC des analyses détaillées en temps réel, des statistiques et des alertes, que certains intervenants ont déjà qualifié de « révolutionnaires » .

« Chez Dentsu Tracking, nous sommes fermement convaincus que la valeur ajoutée du suivi et du repérage n'est forte que si le niveau de compréhension de la chaîne d'approvisionnement que le système fournit aux organismes gouvernementaux l'est aussi. Recueillir données ne suffit donc pas. Nous générons de puissants renseignements commerciaux qui aideront les autorités britanniques à effectuer des contrôles ciblés et des enquêtes en temps réel sur le terrain », a déclaré Jan Hoffmann, directeur des affaires gouvernementales.

Obligations de suivi et de traçabilité au Royaume-Uni

Toutes les entreprises engagées dans la fabrication, l'importation, l'exportation, le stockage, la distribution et la vente de produits du tabac dans et à travers la chaîne d'approvisionnement du Royaume-Uni doivent utiliser le nouveau système de suivi et de traçabilité. Les exigences de suivi et de traçabilité existent au Royaume-Uni depuis mai 2019 et s'appliquent actuellement aux cigarettes et au tabac à rouler. Tous les autres produits du tabac devront se conformer à ces exigences à partir du 20 mai 2024.

Dentsu remplace le fournisseur précédent De La Rue

En novembre 2021, dans le cadre d'une procédure de marché public, Dentsu Tracking, une société du réseau Dentsu International, a été désignée comme prestataire pour la mise en place et l'exploitation d'un nouveau système britannique de suivi et de traçabilité des produits du tabac. Dentsu remplace le fournisseur précédent, De La Rue.

Dentsu fournit actuellement des services de suivi et de localisation à 28 gouvernements dans le monde et - dans le contexte des cadres réglementaires - fournit et exploite des solutions contrôlées par les gouvernements dans plus de 40 pays différents.

Dentsu Tracking est un leader mondial des solutions numériques de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux gouvernements d'obtenir une visibilité et un contrôle maximum sur les marchés de produits hautement réglementés. Les solutions mises en œuvre par Dentsu Tracking sont une référence internationale éprouvée dans la lutte contre le commerce illicite et l'optimisation de la perception fiscale. Dentsu Tracking a son siège à Genève, en Suisse, et est une société de Dentsu International, un leader mondial de l'économie numérique avec un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars et enregistrée à la Bourse de Tokyo.

