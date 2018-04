Deoleo et Viñaoliva signent un accord stratégique pour innover dans le secteur de l'huile d'olive

La coopérative Viñaoliva travaille actuellement avec les producteurs d'olive de la région espagnole d'Estrémadure. Le partenariat stratégique a été présidé par Begoña García Bernal, responsable du département de l'agriculture et de l'environnement du gouvernement régional d'Estrémadure.

« L'alliance entre Deoleo et Viñaoliva rassemble des synergies naturelles car nos deux organisations cherchent à réévaluer et réaffirmer nos capacités et processus pour renforcer nos aspects de singularité et de qualité. Nous souhaitons apporter de l'innovation au secteur et une approche transparente pour nos consommateurs avec une traçabilité totale du champ d'oliviers jusqu'à leur table, » a déclaré Pierluigi Tosato, PDG de Deoleo.

L'accord permettra à Deoleo et Viñaoliva de collaborer à l'amélioration de la qualité dès l'origine, à l'étude des différentes variétés d'olives et leur durabilité, à de nouveaux modèles de trituration et d'emballage des huiles. En outre, la traçabilité sera renforcée comme engagement fondamental pour la transparence envers les clients.

Deoleo assure la fourniture de matières premières de qualité, contrôlée par un modèle conjoint et transparent avec un système de prix équitable garanti par Viñaoliva pour ses membres qui donne la priorité à la qualité et au savoir-faire de ses agriculteurs.

Pour sa part, José Luis Gordillo, président de Viñaoliva, a déclaré : « Grâce à cet accord avec la multinationale Deoleo, nous espérons pouvoir concrétiser l'un des principaux objectifs de Viñaoliva qui est de se développer sur de nouveaux marchés et d'atteindre de nouveaux clients qui valorisent la qualité de nos produits ».

Cet accord représente une étape supplémentaire dans la stratégie de Deoleo d'établir des relations stables entre les différents secteurs qui participent à la chaîne de production d'huile d'olive en Espagne, suite à l'alliance signée avec l'Union espagnole des petits agriculteurs (UPA) au mois de novembre dernier[i].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/677415/Deoleo_Vinaoliva.jpg

SOURCE Deoleo