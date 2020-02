Depois de histórica viagem a Auschwitz, a Liga Muçulmana Mundial presta homenagem às vítimas de Srebrenica

"A visita de hoje da Liga Muçulmana Mundial envia uma importante mensagem: nunca permitiremos uma repetição do que aconteceu em Srebrenica para ninguém, em nenhuma parte do mundo", disse o Dr. Al-Issa, que é amplamente reconhecido pela promoção do Islamismo moderado e parcerias inter-religiosas.

"Este lugar é um local de tristeza, mas também de determinação para o mundo muçulmano. Ele nos lembra o que as forças do ódio podem fazer se as pessoas boas e aqueles nas posições de poder não fizerem nada para detê-las", disse o Dr. Al-Issa. "Temos a obrigação de proteger a memória e a verdade do genocídio de Srebrenica e as atrocidades em massa contra os bósnios nos anos 1990, não somente entre os mulçumanos de todo o mundo, mas para toda a humanidade".

Al-Issa foi recebido no Centro Memorial pelo presidente do conselho diretor Šefket Hafizović, pelo diretor Emir Suljagić e por familiares daqueles que pereceram no genocídio.

O Centro Memorial de Srebrenica é uma instituição que tem as portas abertas para todas as pessoas que reconhecem o crime de genocídio, querem apoiar proativamente nossos programas de educação e disseminação da verdade sobre o genocídio e estão dispostas a trabalhar conosco para prevenir que o crime de genocídio aconteça novamente", disse Hafizović.

"O Dr. Al-Issa e a Liga Muçulmana Mundial têm sido líderes na defesa das vítimas de genocídio. Ele promoveu esta causa essencial, portanto está no centro do diálogo inter-religioso, tanto aqui na região, quanto em qualquer lugar do mundo".

