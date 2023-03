Deputado Fábio Teruel cobra apuração da Comissão de Ética Publica sobre uso de avião da FAB por Ministro das Comunicações

Juscelino Filho foi a um leilão de cavalos

SÃO PAULO, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) enviou Ofício ao Presidente da Comissão de Ética Pública, Edson Sá Teles, solicitando apuração da conduta do Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, utilizou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e ainda recebeu diárias do governo para participar, no dia 28 de janeiro, de leilões de cavalos de raça em Boituva, interior de São Paulo.

Para Teruel, sendo a Comissão de Ética Publica responsável pela aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal e analisar casos de conflito de interesses e desvios éticos de servidores públicos, é essencial que a mesma abra um procedimento para analisar o caso. "A conduta ética não é uma questão de escolha do servidor público, mas um dever de quem está representando os interesses do povo. Não podemos ser toleráveis com qualquer comportamento de desrespeito à coisa pública", afirmou. No Ofício, o deputado Teruel solicita a imediata apuração dos fatos.

