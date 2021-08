Der argentinische Fußballverband präsentiert T1Markets als neuen digitalen Sponsor

Zu diesem Thema sagte der Präsident der AFA Claudio Tapia: "Vor einigen Jahren haben wir diesen Prozess an der Spitze der AFA begonnen, während es eines unserer Hauptziele war, auf kommerzieller Ebene zu wachsen, neue Einnahmen zu erzielen und sicherzustellen, dass unsere Marke weltweite Präsenz erreicht, Hand in Hand mit Geschäftspartnern, die uns in diesem Prozess unterstützen. Wir freuen uns sehr, diese neue Vereinbarung in der Fintech-Branche mit der Aufnahme von T1Markets als einem der digitalen Sponsoren der argentinischen Nationalmannschaft bekannt zu geben. Wir werden zweifellos eine strategische und sehr produktive Allianz für beide Seiten entwickeln, die durch den Erfolg unserer Nationalmannschaft bei der letzten Copa América definitiv verstärkt wird, die jahrelange Arbeit konsolidiert und eine noch größere Herausforderung für die bevorstehende WM 2022 darstellt."

Michael Andrew Paul, Geschäftsführer von T1Markets, fügte hinzu: „Es gibt viele Talente in der Fußballwelt, aber was Argentinien auszeichnet, ist sein Engagement, voranzukommen und sich seinen Weg zum Erfolg zu bahnen. Wir glauben, dass dieser Erfolg das Ergebnis gemeinsamer Werte ist: professionell zu sein, unser Bestes zu geben und sich ständig zu verbessern. T1Markets verkörpert diese Werte, indem es seiner bereits florierenden Online-Handelsplattform immer mehr Funktionen hinzufügt, um seinen Händlern zu helfen, neue Handelshöhen zu erreichen. Um dies zu belegen, genügt ein kurzer Blick in unser Bildungszentrum, wo Sie Videos, E-Books und Online-Kurse finden, die Anfänger auf ihrem professionellen Handelsweg unterstützen."

