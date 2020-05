Der deutsche TV-Streamingdienst Joyn entscheidet sich für die Mixpanel Produktanalyse Lösung zur schnelleren Umsetzung der eigenen Wachstumsstrategie

- Mixpanel kann die Joyn GmbH in ihre Liste strategische Top-Tech-Kunden in Deutschland aufnehmen und damit im EMEA-Raum weiter expandieren

- Mit Mixpanel können Produktteams in Echtzeit und geräteübergreifend die Arten und Gründe für Interaktionen, Konversionen und Kundenbindung ihrer Nutzer analysieren und das Nutzererlebnis damit noch besser gestalten.

- Durch die Nutzung des einzigartigen Datenmodells von Mixpanel, seiner offenen APIs und der EU- Data Residency will Joyn seine Nutzerbasis bis Ende des Jahres verdoppeln.

MÜNCHEN, 7. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Der deutsche TV-Streamingdienst Joyn hat beschlossen, mit Mixpanel, dem Weltmarktführer bei Produktanalysen, die nächsten Schritte seiner Marktdurchdringungsstrategie voranzubringen, und möchte so zur Nummer Eins unter den TV-Streamingdiensten des Landes werden.

Joyn wird Produktanalysen auswerten, um seinen Marktanteil zu erhöhen

In weniger als einem Jahr hat Joyn bereits Millionen von Kunden gewonnen und plant, die Zahl seiner Abonnenten bis Ende 2020 noch einmal deutlich zu steigern. Joyn setzt Mixpanel zur Analyse des Nutzerverhaltens ein und macht damit den nächsten Schritt in der datengesteuerten Produktzentrierung, um mit seinen Wachstumsambitionen durchzustarten.

Mixpanel zeichnete sich durch sein Datenmodell, EU- Data Residency und offene APIs aus

Die Einhaltung örtlicher Vorschriften und die Datensicherheit haben für Joyn oberste Priorität, deshalb war das EU-Data Residency von Mixpanel für den deutschen Mediendienst ein entscheidendes Kriterium. Mixpanels einzigartiges, flexibles Datenmodell, mit dem kundenspezifische Datenanalyse- und Visualisierungsfunktionen möglich sind, und der Vorteil einer robusten Integration in Joyn's andere Datendienste waren für Joyn's Entscheidung für Mixpanel ebenfalls bedeutsam.

Christoph Wiese, Director of Engineering and Data bei Joyn: Wir verfolgen bei Joyn eine anspruchsvolle Datenstrategie, und die Mixpanel-Plattform und -Vision für Produktanalysen ergänzen unsere Vorgehensweise sehr gut. Die Plattform ist für jeden in unserem Unternehmen einfach verwendbar, und wir können damit schnell auf Erkenntnisse reagieren und gewährleisten, daß Joyn's Angebot agil bleibt. Außerdem lief die Zusammenarbeit mit ihrem Team hervorragend. Sie haben die Migration einfach und ohne Ausfallzeiten gestaltet und unsere Teams darauf geschult, selbstständig Antworten zu finden.

Neil Rahilly, VP of Product and Design bei Mixpanel: Joyn bietet eine außergewöhnliche Nutzererfahrung und macht es seinen Kunden ständig leichter, tolle Inhalte zu entdecken und zu streamen. Wir freuen uns über die Möglichkeit, diese Leistungen mit Produktanalysen zu unterstützen, damit jedes Teammitglied die Wirkung der eigenen Änderungen messen und daraus lernen kann. Joyn gehört zu den führenden digitalen Produktteams in Europa und wir gehen davon aus, daß wir viel von Joyn lernen und mit diesen Erkenntnissen auch unsere eigene Plattform verbessern werden.

Über Joyn

Die Joyn GmbH ist eine kanalübergreifende Entertainment-Streamingplattform und seit Mai 2019 in Betrieb. Joyn bietet 60 Free-TV-Sender im Live-Stream und als Mediathek und bündelt damit die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1, Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner in einer Plattform und einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Internet und über Smart-TVs abspielen. Damit soll eine umfassende deutsche OTT-Plattform für kanalübergreifende Inhalte geschaffen werden. Ein wichtiger Schritt dafür ist die Einführung von PLUS+. Das Premium-Angebot umfasst zusätzliche Live-TV-Kanäle in HD, Original- und exklusive Inhalte sowie die neuesten Filme und Serien. Ständig kommen weitere Funktionen und Inhalte hinzu, auch exklusive Sportinhalte.

Über Mixpanel

Die Mission von Mixpanel ist es, die Innovationsrate zu erhöhen. Dazu unterstützen wir Unternehmen dabei, mit Daten bessere Produkte zu entwickeln. Mit unserer marktführenden Produktanalyse Lösung können Produktteams in Echtzeit und geräteübergreifend die Arten und Gründe für Interaktionen, Konversionen und Kundenbindung ihrer Nutzer analysieren und das Nutzererlebnis damit noch besser gestalten. Mixpanel ist für über 26.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt tätig, darunter Expedia, Twitter und Ancestry. Mixpanel hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Büros in New York, Seattle, Austin, London, Barcelona, Paris, Amsterdam und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.mixpanel.com.

