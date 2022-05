DER FÜHRENDE SAUDISCHE ZÜCHTER KEHRT NACH CANNES ZURÜCK, UM DIE LOKALE FILMPRODUKTION ZU FÖRDERN UND SPANNENDE TALENTE ZU PRÄSENTIEREN

· Das King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) schließt sich dem saudischen Pavillon an, der von der saudischen Filmkommission bei den Filmfestspielen in Cannes veranstaltet wird.

· Ithra präsentiert zwei Filme in der Kurzfilmecke des Filmmarkts.

· Ithra ist einer der führenden Unterstützer der Filmindustrie in KSA und hat bereits mehr als 20 Filme gedreht sowie Schulungen und andere Projekte durchgeführt, um die Filmindustrie des Königreichs auf die nächste Stufe zu heben.

CANNES, Frankreich, 22. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Ithra (The King Abdulaziz Center for World Culture), einer der größten Filmproduzenten im Königreich, kehrt nach Cannes zurück, um über die sich verändernde Landschaft des Filmemachens in Saudi-Arabien zu diskutieren und zwei seiner neuesten Projekte vorzustellen. Ithra Film Productions hat mehr als 20 Filme gedreht sowie Schulungen und andere Projekte durchgeführt, um die Filmindustrie des Königreichs auf die nächste Stufe zu bringen.