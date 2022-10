Der führende US-amerikanische Hersteller Cryo Innovations bringt das lokale Kryotherapiegerät XR ISO auf den Markt

Fortschrittlichste Technologie und höchste Effizienz in einem tragbaren, zuverlässigen Gerät

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Cryo Innovations, führend in der Kryotherapie-Technologie und -Herstellung, hat sein tragbares, lokalisiertes Kryotherapiegerät, das XR ISO, auf den Markt gebracht. Anders als bei der Ganzkörperkältetherapie wird bei dieser punktgenauen Behandlung konzentrierte therapeutische Luft von -28 Celsius auf einen bestimmten Bereich angewendet. Die C02-gekühlte und unter Druck stehende Luft kühlt in 3-5 Minuten schnell ab und der gewünschte Effekt wird in zwei Sitzungen erreicht. Der XR ISO ist sicher, vielseitig, mobil und mit der modernsten Technologie ausgestattet.

Die Sicherheit des XR ISO ist unübertroffen. Das Gerät verfügt über Wärmebilder und fortschrittliche Näherungssensoren, die während der Behandlung Statistiken und Informationen liefern. Das XR ISO verfügt über eine WiFi-Verbindung, so dass das Gerät Verfahren und Ergebnisse automatisch verfolgen und hochladen kann. Das Gerät ist gut tragbar, benötigt wenig Platz und wird in den USA hergestellt.

„Wir freuen uns, unser Sortiment um das XR ISO zu erweitern. Es ist das erste einer Reihe neuer, innovativer Geräte, die auf den Markt kommen werden." - Keith Scheinberg, CEO von Cryo Innovations.

Die lokalisierte Kryotherapie ist eine beliebte, neue Behandlungsmethode, weil sie effektiv und erschwinglich ist, aber auch sofortige Ergebnisse liefern kann. Da diese Behandlung sowohl therapeutische als auch kosmetische Vorteile hat, wird sie bei einer Vielzahl von Pathologien und ästhetischen Problemen eingesetzt. Von der Schmerzbehandlung und der Verringerung von Entzündungen bis hin zu Gesichtsbehandlungen und der Verjüngung der Haut wird die lokale Kryotherapie in zahlreichen Branchen eingesetzt. Die lokale Kryotherapie ist auch eine hervorragende alternative für Personen, die nicht an der WBC teilnehmen können, oder für Unternehmen, die nach einer mobileren Behandlungsoption suchen.

Informationen zu Cryo Innovations

Das 2015 von Keith Scheinberg gegründete Unternehmen Cryo Innovations hat sich schnell zum Branchenstandard in der Kryotherapie entwickelt. Als einer der führenden Anbieter von Kryotherapie-Technologien des Landes produziert Cryo Innovations die sichersten, technologisch fortschrittlichsten Kryotherapie-Einheiten auf dem Markt. Die revolutionäre XR Ganzkörper-Kryo-Sauna war das erste Gerät, das 2017 auf den Markt kam. Das XR verfügt über mehr als 8 Sicherheitsfunktionen und läuft auf einem cloud-basierten Android-Tablet mit integriertem POS und einem web-basierten Portal, das bis zu 1.000 Shops aufnehmen kann. Das vielseitige und tragbare XR ISO, das gerade auf den Markt gekommen ist, ebnet den Weg für die lokale Kryotherapie als das effektivste und fortschrittlichste Gerät auf dem Markt. Während COVID-19 war Cryo Innovations einer der wenigen Anbieter von O2-Beatmungsschläuchen für Krankenhäuser. Alle Produkte werden mit Stolz in den USA hergestellt, mit Sitz in Newport Beach, Kalifornien. Weitere Informationen: www.cryoinnovations.com oder +1 (888) 431-2796.

SOURCE Cryo Innovations