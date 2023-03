Der Gewinner des Wettbewerbs Vanpowers Bike Test Ride erhält ein City Vanture E-Bike

BRIDGEWATER, N.J., 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Vanpowers Bike, eine High-End-Marke für Elektrofahrräder, veranstaltete im Winter 2022 einen Testfahr-Event, und viele Menschen meldeten sich begeistert an, um sowohl an der Testfahrt als auch an dem späteren Wettbewerb teilzunehmen. Der glückliche Gewinner des Hauptpreises dieses Wettbewerbs erhielt von Vanpowers Bike und dem Eigentümer des Offline-Ladens, in dem die Testfahrt stattfand, ein City Vanture in wunderschönem Neon-Purpur. Sehen Sie das Video der Preisverleihung hier.

Vanpowers Bike Test Ride Contest Winner Receives a City Vanture Ebike

„Ich hatte noch nie ein E-Bike", sagte der Gewinner des Hauptpreises, des City Vanture. „Das erste Mal, dass ich mit einem E-Bike gefahren bin, war bei einer von Vanpowers Bike veranstalteten Testfahrten. Bereits auf den ersten Blick war ich von dem atemberaubenden Neon Purple City Vanture begeistert. Ich habe während der Veranstaltung eine lange Probefahrt gemacht, und mit dem City Vanture war das ein Erlebnis, das ich von anderen Fahrrädern so nicht kannte. Die Fahrt verlief reibungslos und die Tretunterstützung war fantastisch."

Das City Vanture war das erste Rennradmodell von Vanpowers Bike und das erste E-Bike der Branche mit einem montierten Rahmen. Seine ultraleichte Bauweise und sein klassischer Look lassen es auf den ersten Blick wie jedes andere traditionelle Fahrrad aussehen. Das reibungslose Fahrerlebnis des City Vanture hat in Radsportgemeinschaften viel Aufmerksamkeit und Popularität erlangt. Es bietet einen geräuscharmen Gates® CDN™-Riemenantrieb, der weniger Wartung erfordert und drei- bis fünfmal länger hält als eine Kette, mit einer Lebensdauer von 30.000 Kilometern im Vergleich zu den meisten Ketten mit 5.000 bis 8.000 Kilometern. Mit nur zwei Stunden Ladezeit erreicht es eine Reichweite von 80 Kilometern. Der City Vanture kann außerdem mit einem zusätzlichen Akku ausgestattet werden, der eine Reichweite von bis zu 128 Kilometern ermöglicht.

Am 4. März plant Vanpowers Bike eine Frühjahrs-Testfahrt im Partnergeschäft 562 ebikes. Die Adresse lautet 15971 Piuma Ave, Cerritos, CA 90703. Alle Teilnehmer erhalten Geschenke und die Gewinnquote beträgt 100 %. Klicken Sie hier, um jetzt zu buchen.

Außerhalb dieser Sonderveranstaltungen können Kunden auch jederzeit eine persönliche Testfahrt in einer lokalen Offline-Filiale auf der Testfahrt-Seite von Vanpowers vereinbaren.

Vanpowers Bike möchte es mit seinen Testfahrten den Menschen ermöglichen, die neuesten Modelle auszuprobieren. Das Seine, das Manidae und das City Vanture können alle derzeit vor dem Kauf getestet werden. Auf der offiziellen Website von Vanpowers Bike können Kunden folgendermaßen eine Probefahrt buchen:

Suchen Sie den nächstgelegenen Shop

nächstgelegenen Shop Wählen Sie das Modell aus, das Sie testen möchten

Planen Sie eine Zeit für die Testfahrt und geben Sie Ihre Kontaktdaten an

Die Liste der Partner-Shops von Vanpowers Bike wurde erweitert und umfasst nun Kalifornien, Minnesota und New York. Das Programm wächst noch und wird sich schließlich in alle 48 Staaten sowie über ganz Nordamerika und Europa erstrecken. Interessenten können sich hier bewerben, wenn sie ein Händler werden möchten.

Informationen über Vanpowers Bike

Vanpowers Bike ist eine E-Bike-Marke, die auf den Werten Einfachheit, Effizienz und Komfort basiert, und den Radlern ein reibungsloses Fahrerlebnis bietet, unabhängig vom Gelände. Wir haben uns der Entwicklung von E-Bikes mit Spitzentechnologie und gleichzeitig einer eleganten, zeitlosen Ästhetik verschrieben.

