Der Kripto-Odyssee (T.K.O.)-Gipfel 2021: Eine Entdeckungsreise durch die Kryptowährung und ihre technologische Grundlage, die Blockchain

JAKARTA, Indonesien, 23. November 2021 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf dem Erfolg des Total Kripto Overview (T.K.O) Summit 2021, an dem mehr als 37.000 virtuelle Teilnehmer aus über 11 Ländern teilgenommen haben, wird Toko Token (TKO), der native Utility Token von Tokocrypto, Indonesiens vertrauenswürdigste digitale Börse für Krypto-Assets und auch das erste Unternehmen in Indonesien, das beim indonesischen Ministerium für Handel und Terminbörsen (BAPPEBTI) registriert ist, am 4. Dezember 2021 den The Kripto Odyssey (T.K.O)-Gipfel 2021 organisiere. Dieser bietet einen 360 °-Überblick über die Kryptolandschaft, indem er die Trendthemen abdeckt, die derzeit in der Krypto-Stadt in aller Munde sind, einschließlich DeFi, GameFi und NFT.