Der neue Bericht von Nextail zeigt, dass die Modebranche mit der Einstellung von Mitarbeitern im digitalen Bereich eine mutige neue Welt erschließt

-- Führende Modehändler haben im letzten Jahr die Zahl der Datenexperten um über 40 % erhöht

-- Levi Strauss & Co. und Nike übertreffen andere Einzelhändler bei Investitionen in datenbezogene Teams

MADRID, 2. September 2021 /PRNewswire/ -- Führende Modehändler und -marken erhöhen die Zahl der von ihnen beschäftigten Datenexperten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, so eine neue Studie des algorithmisches Merchandising Unternehmens Nextail .

Eine Analyse des Einstellungsverhaltens von 22 führenden Modeunternehmen zeigt, dass sie die Zahl der Mitarbeiter, die im Bereich Datenverarbeitung tätig sind, bis 2020 um 40 % erhöhen werden. Bei den indexierten Einzelhändlern kommen auf eine Milliarde US-Dollar Umsatz 8,2 Mitarbeiter im Bereich Datenverarbeitung.

Der jährliche Retail Data-Forwardness Index (RDI) misst, wie viel von ihrem Gesamtbudget Modeunternehmen durch solche Einstellungen in Data Science, Datenanalyse und KI investieren. Dabei wird die Anzahl der Mitarbeiter im Bereich Datenverarbeitung durch den Gesamtumsatz jedes Einzelhändlers geteilt und ein Ergebnis erstellt, das mit dem vergleichbarer Einzelhändler und Marken verglichen wird.

Der FEI zeigt, dass Sportbekleidungsgeschäfte und die großen nordamerikanischen Unternehmen am meisten investieren, was darauf hindeutet, dass sie am besten in der Lage sein werden, von der neuen Einzelhandelslandschaft zu profitieren. Zu den herausragenden Marken gehören Nike und Levi Strauss & Co., die die diesjährige Rangliste anführen.

Joaquin Villalba, Nextail CEO sagt: „Mehr denn je investieren Modemarken und Einzelhändler in Talente, die ihnen helfen, Daten zu nutzen, um ihre Geschäfte zukunftssicher zu machen. Diese Fachleute versetzen Marken in die Lage, Daten besser zu interpretieren und unternehmensweit mit fortschrittlicher Technologie zu arbeiten, um das volle Potenzial von Händlerdaten und darüber hinaus auszuschöpfen und letztlich ein besseres Kundenerlebnis zu bieten."

Informationen zu Nextail

Nextail hat öffentlich zugängliche Daten zu Umsatz und Gewinn am Ende des Geschäftsjahres 2020 jedes Einzelhändlers sowie die offizielle Mitarbeiterzahl jedes Einzelhändlers gemäß seinem letzten Jahresbericht zusammengestellt. Um datenbezogene Talente zu identifizieren, wurde LinkedIn Recruiter verwendet, um nach derzeit beschäftigten Fachkräften zu suchen, die über 60 datenbezogene Positionen innehaben.

Die cloudbasierte Plattform von Nextail kombiniert KI und präskriptive Analytik und wendet Prinzipien wie hyperlokale probabilistische Nachfrageprognosen und agile Prozessautomatisierung an. Mit Nextail können Einzelhändler ihre Bestandsverwaltungsprozesse und -abläufe angesichts der Marktschwankungen, der zunehmenden Zahl von Vertriebskanälen und des Mangels an historischen Daten umgestalten. Zu den Kunden von Nextail gehören führende Mode- und Kollektionshändler wie Versace, River Island, Pepe Jeans und viele mehr.

