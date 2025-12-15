Der neue „Fuzozo" wird auf der CES 2026 vorgestellt, da Tuya mit Robopoet zusammenarbeitet, um den emotionalen Begleiter der nächsten Generation mit KI zu entwickeln.

LAS VEGAS, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- 2025 hat sich „KI + emotionaler Wert" zu einem der heißesten Wachstumsmotoren in der Verbrauchertechnologie entwickelt. KI-Spielzeuge waren weltweit ausverkauft – einige wurden sogar über dem Verkaufspreis weiterverkauft –, da die Billionen-Dollar-„Emotionswirtschaft" rasant an Fahrt gewann.

Hinter dem Hype verbirgt sich jedoch ein echtes Problem: KI-Begleiter können das Haus nicht verlassen.

Wenn Nutzer ins Ausland reisen und versuchen, neue Erfahrungen mit ihrem KI-Kumpel zu teilen, merken sie schnell, dass die „Emotionen" ihres Begleiters verschwinden, sobald sie keine WLAN-Verbindung mehr haben. Emotionale Bindungen sollten nicht durch Netzwerkbeschränkungen blockiert werden.

Wahre Kameradschaft sollte Sie überallhin begleiten. Die goldene Ära der KI-Begleiter wird kommen, wenn sie so stets verbunden und mobil sind wie Ihr Smartphone.

Um dies zu erreichen, bringen Tuya Smart und Robopoet gemeinsam den mobilfunkfähigen „Fuzozo" auf den Markt, der auf der CES 2026 vorgestellt werden soll. Mit diesem bedeutenden Upgrade geht die emotionale KI-Begleitung über das Wohnzimmer hinaus und wird wirklich überall mobil.

Joe Sun, CEO von Robopoet, sagte: „Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Tuya Smart bei der Mobilfunkversion von Fuzozo entschieden, weil Tuya über robuste globale Cloud-Service-Fähigkeiten verfügt, die eine stabile, nahtlose emotionale Begleitung gewährleisten. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, uns auf die Weiterentwicklung von Kerninnovationen im Bereich der emotionalen Interaktion zu konzentrieren und Nutzern auf der ganzen Welt ein einzigartiges KI-Begleitererlebnis zu bieten."

Warum der mobilfunkfähige Fuzozo die „nächste Generation" der emotionalen KI-Begleiter darstellt:

Freiheit der Nutzung:

Der integrierte Mobilfunk überwindet die Grenzen des Innenbereichs. Ob beim Pendeln, beim Wandern im Freien oder auf internationalen Reisen – Fuzozo bleibt rund um die Uhr für emotionale Interaktion verbunden.

Besseres Erlebnis:

Die Mobilfunkverbindung reduziert die Latenz und macht Gespräche und emotionales Feedback flüssiger und natürlicher – keine Verzögerungen, nur nahtloses Eintauchen.

Eine neue Kategorie:

Fuzozo ist nicht mehr nur „ein Spielzeug für zu Hause". Es wird zu einem echten Begleiter für unterwegs, der Smartwatches und Earbuds für Ihre tägliche bildschirmfreie Zeit Konkurrenz macht und neue Möglichkeiten auf dem Markt eröffnet.

Auf der CES 2026 werden Tuya Smart und Robopoet auch zeigen, was als Nächstes für emotionale KI-Begleiter kommt:

Weltweit erste praktische Erfahrung mit der zellularen KI „Fuzozo"

Mehrsprachige internationale Edition, die globale Konversationsfähigkeiten hervorhebt

Einblicke in zukünftige Trends, die die nächste Welle von KI-Begleiterprodukten prägen

Weitere spannende Updates erwarten Sie am Tuya Smart Stand auf der CES 2026.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den Tuya Smart-Veranstaltungen vor Ort auf der CES 2026 im Las Vegas Convention Center, Central Hall, Stand Nr. 16838.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845323/image_843161_28209619.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845324/1.jpg