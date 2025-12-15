Le nouveau « Fuzozo » fera ses débuts au CES 2026 ; Tuya s'associe à Robopoet pour construire le compagnon émotionnel IA de nouvelle génération

LAS VEGAS, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En 2025, l'association « IA + valeur émotionnelle » est apparue comme l'un des puissants moteurs de croissance de la technologie grand public. Les stocks des jouets d'IA ont été épuisés dans le monde entier, certains jouets étant même revendus à des prix supérieurs à ceux de la vente au détail, alors que l'« économie de l'émotion », qui représente un billion de dollars, s'est accélérée à une vitesse fulgurante.

Mais derrière le battage médiatique se cache un véritable problème : les compagnons de l'IA ne peuvent pas quitter la maison.

image_843161_28209619 1

Lorsque les utilisateurs voyagent à l'étranger et tentent de partager de nouvelles expériences avec leur compagnon IA, ils se rendent rapidement compte que dès qu'ils perdent le Wi-Fi, les « émotions » de leur compagnon disparaissent. La connexion émotionnelle ne devrait pas être bloquée par les limites du réseau.

Un véritable compagnon doit pouvoir vous suivre partout. L'âge d'or des compagnons IA arrivera lorsqu'ils seront aussi toujours connectés et mobiles que votre téléphone intelligent.

Pour cela, Tuya Smart et Robopoet lancent conjointement le « Fuzozo », doté d'un système cellulaire, qui sera présenté au CES 2026. Grâce à cette mise à jour majeure, le compagnon émotionnel IA dépasse le cadre du salon pour devenir véritablement mobile et omniprésent.

Joe Sun, PDG de Robopoet, a déclaré : « Nous avons choisi de nous associer à Tuya Smart pour l'édition cellulaire de Fuzozo en raison des solides capacités de Tuya en matière de services en nuage à l'échelle mondiale, qui garantissent un compagnonnage émotionnel stable et sans faille. Ce partenariat nous permet de nous concentrer sur l'avancement des innovations fondamentales dans le domaine de l'interaction émotionnelle et d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de compagnon IA distinctive. »

Pourquoi le Fuzozo cellulaire représente la « prochaine génération » de compagnons émotionnels IA :

Liberté d'utilisation :

Le système cellulaire intégré supprime les limites de l'espace intérieur. Qu'il s'agisse d'un trajet quotidien, d'une randonnée en plein air ou d'un voyage à l'étranger, Fuzozo reste connecté pour une interaction émotionnelle permanente.

Une meilleure expérience :

La connectivité cellulaire réduit la latence, ce qui rend les conversations et les réactions émotionnelles plus fluides et plus naturelles - pas de décalage, juste une immersion transparente.

Une nouvelle catégorie :

Fuzozo n'est plus un « jouet pour la maison ». Il devient un véritable partenaire nomade, rivalisant avec les smartwatches et les écouteurs pour le temps passé sans écran, ouvrant de nouvelles perspectives commerciales.

Au CES 2026, Tuya Smart et Robopoet présenteront également l'avenir des compagnons émotionnels IA :

Première expérience mondiale avec l'IA cellulaire « Fuzozo »

Édition internationale multilingue mettant en évidence les capacités de conversation à l'échelle mondiale

Aperçu des tendances futures qui façonneront la prochaine vague de produits compagnons IA

D'autres mises à jour passionnantes vous attendent sur le stand Tuya Smart au CES 2026.

Pour plus d'informations, visitez les événements sur site de Tuya Smart au CES 2026 au Las Vegas Convention Center, Central Hall, Stand n° 16838.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845323/image_843161_28209619.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845324/1.jpg