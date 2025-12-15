- El nuevo "Fuzozo" debutará en CES 2026 mientras Tuya se asocia con Robopoet para construir el compañero emocional de IA de próxima generación

LAS VEGAS, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 2025, la 'IA + valor emocional' emergió como uno de los motores de crecimiento más importantes en la tecnología de consumo. Los juguetes con IA se agotaron a nivel mundial, algunos incluso a precios superiores a los de venta al público, a medida que la "economía de las emociones", valorada en un billón de dólares, se aceleraba a un ritmo vertiginoso.

Pero detrás de todo este revuelo se esconde un verdadero problema: los compañeros de IA no pueden salir de casa.

Cuando los usuarios viajan al extranjero e intentan compartir nuevas experiencias con su compañero de IA, se dan cuenta rápidamente de que, al perder la conexión Wi-Fi, sus emociones desaparecen. La conexión emocional no debería verse obstaculizada por las limitaciones de la red.

La verdadera compañía debería acompañarte a todas partes. La era dorada de los compañeros de IA llegará cuando estén tan siempre conectados y móviles como tu smartphone.

Para lograrlo, Tuya Smart y Robopoet lanzan conjuntamente "Fuzozo", un dispositivo con conectividad celular, que debutará en CES 2026. Con esta importante actualización, la compañía emocional con IA trasciende el salón y se vuelve realmente móvil en todas partes.

Joe Sun, consejero delegado de Robopoet, afirmó: "Decidimos asociarnos con Tuya Smart para la edición móvil de Fuzozo gracias a las sólidas capacidades globales de servicio en la nube de Tuya, que garantizan una compañía emocional estable y fluida. Esta colaboración nos permite concentrarnos en impulsar innovaciones clave en la interacción emocional y ofrecer una experiencia distintiva de compañía con IA a usuarios de todo el mundo".

Por qué Cellular Fuzozo representa la "próxima generación" de compañeros emocionales de IA:

Libertad de uso:

La conexión celular integrada rompe las limitaciones del interior. Ya sea que viajes al trabajo, al aire libre o al extranjero, Fuzozo te mantiene conectado para una interacción emocional constante.

Mejor experiencia:

La conectividad celular reduce la latencia, lo que hace que las conversaciones y la respuesta emocional sean más fluidas y naturales: sin demoras, solo una inmersión perfecta.

Una nueva categoría:

Fuzozo ya no es un juguete para el hogar. Se convierte en un auténtico compañero para llevar, rivalizando con relojes inteligentes y auriculares para tu tiempo libre de pantallas, abriendo nuevas posibilidades en el mercado.

En CES 2026, Tuya Smart y Robopoet también mostrarán lo que viene a continuación en materia de compañeros emocionales basados en IA:

Primera experiencia práctica global con la IA celular "Fuzozo"

Edición internacional multilingüe que destaca las capacidades conversacionales globales

Perspectivas sobre las tendencias futuras que darán forma a la próxima generación de productos complementarios de IA

Te esperan más actualizaciones interesantes en el stand de Tuya Smart en CES 2026.

Para obtener más información, visite los eventos presenciales de Tuya Smart en CES 2026 en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Salón Central, Stand n° 16838.

