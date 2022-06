Der Siam Park gilt als der beste Freizeitpark der Welt

Der Siam Park hat die Kategorie in seinem neuen Format angeführt und ist damit nicht nur der beste Aquapark auf dem Planeten, sondern auch die Nummer eins unter den Freizeitparks der Welt.

ADEJE, Spanien, 25. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der Siam Park schreibt weiter Geschichte, denn er wurde gerade von der wichtigen Reiseseite Tripadvisor zum besten Freizeitpark der Welt gekürt, indem er erneut die Traveller's Choice Awards gewonnen hat. Seit 2014 ist der Siam Park 8 Jahre in Folge der beste Aquapark der Welt, aber 2022 ist er nochmal ein ganzes Stück weiter vorangekommen. In dieser Ausgabe des Preises wurde die Kategorie von reinen Aquaparks auf Freizeitparks im Allgemeinen ausgeweitet. Diese Tatsache macht die Anerkennung noch wichtiger, da die Konkurrenz vor allem in der Unterhaltungsindustrie viel härter ist.

Siam Park hat nicht nur seine Position als Aquapark gestärkt, sondern ist jetzt auch die Nummer eins unter den Vergnügungsparks der Welt. Zweifellos ein überragender Meilenstein auf dem Weg zum Erfolg. „Dies ist eine Leistung, die das Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements von uns allen ist, die Teil dieses Unternehmens sind. Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zufriedenheit unserer Besucherinnen und Besucher, die sich in ihrem Lächeln widerspiegelt und die uns zweifellos zu Spitzenleistungen führt", sagt Christoph Kiessling, Loro Parque Vizepräsident.

Unsere Besucher setzen uns an die Spitze der Liste

Die Traveller's Choice Awards werden für die von Besuchern am besten bewerteten Angebote vergeben. Siam Park ist seit 8 Jahren in Folge das von seinen Gästen am besten bewertete Unternehmen. Es ist kein Zufall, dass die beeindruckenden Attraktionen in einer üppigen Umgebung, die ihre Besucher in die exotischen thailändischen Villen entführt, ein einzigartiges Gefühl erzeugen.

Tripadvisor ist die größte Reiseplattform der Welt, die von Millionen von Touristen besucht wird. Daher ist die Aufnahme des Siam Parks in dieses Portal nicht nur eine gute Nachricht für das Portal, sondern für den Tourismussektor im Allgemeinen, da eine so wichtige Attraktion Teneriffa als Reiseziel aufwertet.

Diese Leistung ist zweifellos das Ergebnis der ständigen Innovation und Reinvestition der Loro Parque Company in all ihren Projekten. 2022 ist ein Jahr, an das man sich erinnern wird, da diese hervorragende Nachricht mit dem 50. Jubiläum der Gruppe zusammenfällt.

