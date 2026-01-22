Der Smart Living Index von Beko zeigt: Wirtschaftlicher Druck treibt die Nachfrage nach nachhaltigem Wohnen

ISTANBUL, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Beko, der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten, hat heute seinen proprietären Smart Living Index (SLI) vorgestellt. Die Studie zeigt, dass finanzielle Belastungen heute weltweit der größte Treiber für die Einführung nachhaltiger Verhaltensweisen im Haushalt ist.

Als eine der größten Studien ihrer Art verfolgt der Smart Living Index, wie sich die Einstellung der Verbraucher zu Nachhaltigkeit und Energieverbrauch entwickelt. Zudem untersucht die Studie, wie Verbraucher smarte Geräte in ihren eigenen Wohnungen nutzen.

Beko Smart Living Index Hakan Bulgurlu, Beko, CEO

Für den Smart Living Index befragte Beko eine repräsentative Stichprobe von 6.000 Verbrauchern in 12 Märkten – in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Rumänien, der Türkei, Ägypten, Thailand, Pakistan und Südafrika.

In allen Märkten berichteten Verbraucher, dass sich ihre Einstellung zum Kauf von Haushaltsgeräten in den letzten 12 Monaten verändert hat, wobei die langfristige Erschwinglichkeit sowie die Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.

In Märkten, in denen die Verbraucher aktiv die Betriebskosten von Geräten nachverfolgen, ist die Akzeptanz intelligenter Funktionen höher. Umgekehrt sind Märkte, die den Energieverbrauch weniger genau verfolgen, langsamer bei der Einführung intelligenter Funktionen und wenden sich stattdessen anderen energiesparenden Aktivitäten zu, wie dem Trocknen von Wäsche auf der Leine oder dem Abwaschen von Geschirr mit der Hand.

Zentrale Ergebnisse:

Kosten als Katalysator: Acht von 12 Märkten nennen die Energiekosten als die Umweltsorge mit der größten Auswirkung auf ihren Alltag. Das zeigt, dass die Herausforderungen hinsichtlich Klima und Nachhaltigkeit am stärksten über die Energierechnungen der Haushalte spürbar sind.

Der globale Süden ist Vorreiter : In westlichen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich legen die Verbraucher weniger Wert auf smartes Wohnen als in Schwellenländern wie Ägypten, Thailand und Pakistan.

: In westlichen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich legen die Verbraucher weniger Wert auf smartes Wohnen als in Schwellenländern wie Ägypten, Thailand und Pakistan. Vertrauenslücke bei Technologie: Weniger als 20 % der Verbraucher in den wichtigsten europäischen Märkten (Frankreich, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland) vertrauen KI-gesteuerten Geräten – obwohl allgemein anerkannt ist, dass intelligente Geräte der Umwelt zugute kommen.

Weniger als 20 % der Verbraucher in den wichtigsten europäischen Märkten (Frankreich, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland) vertrauen KI-gesteuerten Geräten – obwohl allgemein anerkannt ist, dass intelligente Geräte der Umwelt zugute kommen. Analoger Weg: Ein großer Teil der Verbraucher ersetzt Geräte bzw. weicht auf Alternativen aus, um zu Hause Energie zu sparen. In vielen Ländern gaben beispielsweise rund zwei Drittel der Befragten an, dass sie Wäsche auf der Leine trocknen.

Ein großer Teil der Verbraucher ersetzt Geräte bzw. weicht auf Alternativen aus, um zu Hause Energie zu sparen. In vielen Ländern gaben beispielsweise rund zwei Drittel der Befragten an, dass sie Wäsche auf der Leine trocknen. Das Alter vs. Einkommen Paradoxon : Energiesparendes Verhalten nimmt mit dem Alter zu, sinkt jedoch mit steigendem Einkommen – entgegen gängigen Annahmen zum Umweltengagement. Die Altersgruppe der über 54-Jährigen liegt bei allen Energiesparmaßnahmen vorn.

: Energiesparendes Verhalten nimmt mit dem Alter zu, sinkt jedoch mit steigendem Einkommen – entgegen gängigen Annahmen zum Umweltengagement. Die Altersgruppe der über 54-Jährigen liegt bei allen Energiesparmaßnahmen vorn. Forderung nach staatlicher Unterstützung: Über 50 % der Befragten aus allen Märkten stimmten zu, dass die Politik die Verbraucher bei der Umstellung auf ressourceneffizientere Haushaltsgeräte unterstützen sollte, statt den Wandel allein den Haushalten zu überlassen.

Über 50 % der Befragten aus allen Märkten stimmten zu, dass die Politik die Verbraucher bei der Umstellung auf ressourceneffizientere Haushaltsgeräte unterstützen sollte, statt den Wandel allein den Haushalten zu überlassen. Die Zukunft ist smart: In Thailand (81 %), Pakistan (86 %) und der Türkei (80 %) ist die Begeisterung für noch intelligentere Geräte am größten, während Deutschland (39 %), das Vereinigte Königreich (40 %) und Frankreich (43 %) weniger Wert auf smarte Innovationen legen. Einig sind sich die Länder jedoch darin, dass sie sich am meisten für Innovationen begeistern, die selbstreinigend oder energieerzeugend sind.

Anlässlich der Veröffentlichung des Smart Living Index sagte Hakan Bulgurlu, Chief Executive Officer von Beko: „Der Smart Living Index unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die Vertrauenslücke in smarte Technologien und ihre Vorteile zu schließen, um ihr volles Potenzial für ein vereinfachtes, nachhaltigeres Leben in jedem Haushalt zu erschließen. Die Ergebnisse zeigen auch, wie kleine, individuelle Veränderungen – wenn sie in großem Maßstab umgesetzt werden – eine erhebliche kollektive Wirkung entfalten können. Wir bei Beko sind der Meinung, dass die Verbraucher unabhängig von finanziellem Druck Zugang zu Optionen haben sollten, die die Umweltbelastung reduzieren. Indem wir die weltweiten Energiespartrends und die Wahrnehmung intelligenter Geräte verstehen, sind wir noch besser in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und den Wandel hin zu einem nachhaltigeren Leben zu unterstützen."

Informationen zu Beko

Beko ist ein internationales Haushaltsgeräteunternehmen mit einer starken globalen Präsenz, das über Tochtergesellschaften in mehr als 55 Ländern mit einer Belegschaft von über 50.000 Mitarbeitern und Produktionsstätten in mehreren Regionen - einschließlich Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten - tätig ist. Beko besitzt 22 Marken oder nutzt diese mit eingeschränkter Lizenz (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko wurde mit seinem Marktanteil (basierend auf Volumen) zum größten Unternehmen für Haushaltsgeräte in Europa und erreichte 2024 einen konsolidierten Umsatz von 10,6 Milliarden Euro. Beko's 28 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros auf der ganzen Welt beherbergen über 2.300 Forscher und haben bis heute mehr als 4.500 internationale Patentanmeldungen eingereicht. Das Unternehmen hat im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) in der DHP Household Durables-Industrie zum siebten Mal in Folge die höchste Punktzahl erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 16. Oktober 2025).** Das Unternehmen wurde als das 17. nachhaltigste Unternehmen auf TIME Magazine und Statistas 2025 Liste der World's Most Sustainable Companies ausgezeichnet. Bekos Vision lautet „Respecting the World, Respected Worldwide", was übersetzt „Die Welt respektieren, weltweit respektiert" heißt.

www.bekocorporate.com

*Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Länder/Regionen.

**Die dargestellten Daten sind Eigentum der Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

Über den Smart Living Index von Beko

Der Beko Smart Living Index (SLI) ist der erste seiner Art - eine umfassende globale Studie, die untersucht, wie Verbraucher nachhaltiges Wohnen und intelligente Gerätetechnologie sehen und annehmen. Der Smart Living Index wurde entwickelt, um der Industrie, den politischen Entscheidungsträgern und den Medien verwertbare Erkenntnisse zu liefern, und erforscht, wie finanzielle Zwänge, Generationenwechsel und kulturelle Unterschiede das Verhalten der Haushalte weltweit prägen.

Für die Studie wurden 6.000 Personen in 12 Ländern befragt: Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, Rumänien, Türkei, Ägypten, Thailand, Pakistan und Südafrika. Repräsentative demografische Quoten für Alter, Geschlecht, Geografie und Bildung wurden angewandt, um sicherzustellen, dass jeder Markt die Ansichten seiner Bevölkerung genau widerspiegelt.

Die Studie untersuchte mehrere Dimensionen des intelligenten Wohnens, darunter die Nutzung von Geräten, die Vorlieben für intelligente Technologien, das Bewusstsein für den Energieverbrauch, die Prioritäten für Nachhaltigkeit, das Vertrauen in KI und die Erwartungen an die Politik.

Die Untersuchung wurde von JL Partners, einer unabhängigen Forschungs- und Erkenntnisagentur, durchgeführt, um methodische Strenge und Repräsentativität zu gewährleisten.

Über J.L. Partner

J.L. Partners ist ein globales Forschungs- und Strategieberatungsunternehmen, das sich auf das Verständnis der öffentlichen Meinung, des Verbraucherverhaltens und der Marktdynamik spezialisiert hat. Gegründet von dem Team, das für das Forschungsprogramm für 10 Downing Street im Jahr 2019 verantwortlich war, ist J.L. Partners verbindet tiefgreifende politische Erkenntnisse mit wirtschaftlichem Fachwissen, um aussagekräftige und umsetzbare Informationen zu liefern. Mit einer Reihe von quantitativen und qualitativen Methoden decken wir auf, wie Menschen denken und warum - egal, ob wir uns an die breite Öffentlichkeit, bestimmte Wählersegmente, Produktverbraucher oder aufstrebende Märkte wenden. Wir liefern nicht nur Daten, sondern bieten auch strategische Beratung, um Kunden bei der Interpretation von Erkenntnissen und der Gestaltung wirkungsvoller Kampagnen in einer zunehmend unsicheren und volatilen Welt zu unterstützen. Wir sind auf globaler Ebene tätig und verfügen über Forschungskapazitäten in allen wichtigen Regionen.

