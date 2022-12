Der Yidan Prize Summit 2022 bietet eine Plattform, um die Entwicklung und Befähigung von Pädagogen ins Rampenlicht zu rücken

HONGKONG, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Yidan Prize Foundation, die globale philanthropische Stiftung hinter der höchsten Bildungsauszeichnung der Welt, hat gestern den Yidan Prize Summit 2022 ausgerichtet.

Dr Linda Darling-Hammond, 2022 Yidan Prize for Education Research Laureate and Founder of the Learning Policy Institute, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘Reshaping teacher preparation in light of the pandemic’ Professor Yongxin Zhu, 2022 Yidan Prize for Education Development Laureate, and Founder of New Education Initiative, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘What it means to be a teacher: identity, motivation and skills’

Lehrer stehen vor mehr – und komplexeren – Herausforderungen als je zuvor. Die Vereinten Nationen haben uns auf dem Transforming Education Summit (TES) im September alle dazu aufgefordert, Lehrer besser zu unterstützen. Der diesjährige Yidan Prize Summit brachte Vorbilder aus den Bereichen Bildung, Politik und Philanthropie zusammen, um zu diskutieren, was es heute und morgen bedeutet, ein Lehrer zu sein.

In einer Reihe von Gesprächen diskutierten Podiumsgäste über wirkungsvolle Wege, um die Entwicklung und Befähigung von Pädagogen zu unterstützen, die Bedeutung der Vernetzung von Bildungspolitik und Bildungspraxis, Innovationen beim Unterrichten und Lernen von MINT-Fächern, und wie Kollaboration Veränderung im Klassenzimmer voranbringen kann.

Dr. Charles CHEN Yidan, Gründer des Yidan-Preises, sagte: „Bildung ist ein Ökosystem. Damit dieses Ökosystem florieren kann, muss es die Bedingungen schaffen, die die grundlegende Arbeit der Pädagogen anerkennen und unterstützen und ihren Erfolg ermöglichen."

Dr. Linda Darling-Hammond, Preisträgerin des Yidan-Preises für Bildungsforschung 2022, diskutierte auf dem Podium mit Bildungsexperten über Herausforderungen und Chancen, die sich für das Bildungswesen während der Pandemie ergeben haben. Sie hob Lehrervorbereitungsprogramme hervor, die Lehrer erfolgreich auf eine sich wandelnde Welt vorbereitet haben, und führte Beispiele aus China, Neuseeland, Singapur und den USA an. Die Podiumsrunde besprach außerdem die Bedeutung des Aufbaus von Verbindungen zwischen Forschung, Praxis und Politik.

In der zweiten Podiumsrunde sprach der Preisträger des Yidan-Preises 2020 für Bildungsforschung und Gründer von PhET Interactive Simulations, Professor Carl Wieman, mit Dr. Kathy Perkins, Direktorin von PhET Interactive Simulations, und Zachariah Mbasu, Botschafter von PhET Afrika. Sie diskutierten, wie Innovationen wie die interaktiven mathematischen und wissenschaftlichen Simulationen von PhET leistungsstarke Instrumente im Unterricht sein können, um Barrieren zu beseitigen und den Lernenden eine aktivere Rolle im Lernprozess zu geben. Sie sprachen auch darüber, wie Programme wie das PhET-Stipendium dazu beitragen, die Einführung von engagierten und forschungsbasierten Lehr- und Lernpraktiken in der MINT-Bildung zu beschleunigen.

In einer weiteren Podiumsrunde stellte Professor Yongxin Zhu, Preisträger des Yidan-Preises für Bildungsentwicklung 2022, eindrucksvolle Beispiele für die Motivation von Lehrern und die Praxis der beruflichen Entwicklung vor, die auf mehr als 20 Jahren Erfahrung bei der neuen Bildungsinitiative in China zurückgreifen. Die Diskussionsteilnehmer teilten Strategien zum Aufbau starker Kollegennetzwerke mit, um Lehrer untereinander zu vernetzen, damit sie voneinander lernen können. Sie sprachen auch darüber, wie Online-Lernzentren die Lernmöglichkeiten von Lehrern im Internet transformiert und skaliert haben – was im Kontext der Pandemie und darüber hinaus an Bedeutung gewonnen hat.

Auf dem Gipfel wurde zudem über die sich entwickelnde Rolle der Philanthropie diskutiert. Vertreter der D. H. Chen Foundation und der Bei Shan Tang Foundation betonten, wie wichtig es sei, mit Interessenvertretern aus dem Bildungswesen zusammenzuarbeiten, um die berufliche Entwicklung von Lehrern vor Ort zu unterstützen. Lehrer von verschiedenen Schulen in Hongkong präsentierten außerdem Beispiele von Pilotprogrammen, die Pädagogen proaktiv darauf vorbereiten, Schüler bereit für die Zukunft zu machen.

Auszeichnung der Yidan-Preisträger 2022

Am 4. Dezember erhielten Dr. Linda Darling-Hammond und Professor Yongxin Zhu offiziell den Yidan-Preis für Bildungsforschung 2022 bzw. den Yidan-Preis für Bildungsentwicklung 2022 für ihre außergewöhnliche Arbeit, um unsere Lehrer und Jugendlichen dazu zu befähigen, im 21. Jahrhundert erfolgreich sein zu können. Damit gehören sie jetzt zur globalen Community von Wegbereitern für Veränderungen im Bildungswesen und werden Mitglied im Yidan Council of Luminaries.

Nominierungen für den Yidan-Preis 2023

Ab sofort und bis zum 31. März 2023 werden Nominierungen für den Yidan-Preis 2023 angenommen. Die Yidan Prize Foundation wird am 18. Januar 2023 ein Webinar veranstalten, um weitere Informationen über den Preis, die Teilnahme und die Kriterien der Juroren für Preisträger mitzuteilen.

Um mehr über die Nominierung für einen Yidan-Preises zu erfahren, besuchen Sie die Website der Yidan Prize Foundation: https://yidanprize.org/the-prize/nominations/

INFORMATIONEN ZUR YIDAN PRIZE FOUNDATION

Die Yidan Prize Foundation ist eine globale philanthropische Stiftung mit der Mission, eine bessere Welt durch Bildung zu schaffen. Die Yidan Prize Foundation unterstützt durch ihren Preis und ihr Netzwerk von Innovatoren Ideen und Praktiken in der Bildung – insbesondere solche, die dazu geeignet sind, Leben und Gesellschaft positiv zu verändern.

Der Yidan-Preis ist ein inklusiver Bildungspreis, der die Leistung von Einzelpersonen und Teams anerkennt, die einen wesentlichen Beitrag zur Theorie und Praxis der Bildung geleistet haben. Er umfasst zwei Auszeichnungen, die miteinander harmonieren: der Yidan-Preis für Bildungsforschung und der Yidan-Preis für Bildungsentwicklung. Sie sind auf Wirkung ausgelegt: die Preisträger erhalten über drei Jahre einen Projektfonds in Höhe von 15 Millionen Hongkong-Dollar, mit dem sie ihre Arbeit skalieren können, sowie eine Goldmedaille und einen Geldpreis in Höhe von 15 Millionen Hongkong-Dollar (der im Falle von Teams gleichmäßig aufgeteilt wird).

Weitere Informationen erhalten Sie auf yidanprize.org, oder kontaktieren Sie [email protected].

