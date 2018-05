DERMALOG : leader mondial de la reconnaissance faciale

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/696330/Dermalog_Facial_Recognition.jpg )

Depuis que les fabricants de smartphones proposent la reconnaissance faciale comme alternative au code PIN, elle est entrée dans notre vie quotidienne. Dans d'autres domaines comme le contrôle d'accès, la méthode biométrique est utilisée depuis de nombreuses années et son champ d'application ne cesse de s'élargir. Dans le même temps, les demandes pour des systèmes de reconnaissance faciale augmentent. Par exemple, de grandes quantité de données doivent être traitées le plus rapidement possible. La reconnaissance faciale de DERMALOG établit de nouvelles normes. Elle peut comparer jusqu'à un milliard de visages par seconde, un record mondial. Pour comparer l'ensemble des 511 millions de citoyens de l'Union européenne, le système n'aurait besoin que d'une fraction de seconde.

Les spécialistes de TÜV ont déjà certifié un record de vitesse pour la reconnaissance d'empreintes digitales de la société. Le système DERMALOG peut comparer jusqu'à 3,5 milliards d'empreintes digitales par seconde. « Ces réalisations exceptionnelles sont le résultat de plusieurs décennies de recherche et nous positionnent en tant que leader dans les domaines les plus importants de l'identification biométrique », a déclaré Günther Mull, PDG de DERMALOG. « La possibilité de comparer plusieurs caractéristiques biométriques en un temps record prouve également notre rôle de premier plan dans la biométrique multimodale, dont l'importance ne cesse de croître. »

Les systèmes de biométrique multimodale permettent une comparaison simultanée de plusieurs caractéristiques biométriques, comme les empreintes digitales, les visages et les iris. Cela les rend encore plus précis que les solutions qui ne vérifient qu'une seule caractéristique. Le Système d'identification biométrique automatisé (ABIS) de DERMALOG associe la biométrique multimodale et la reconnaissance à haute vitesse dans une seule solution.

