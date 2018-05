DERMALOG bate novo recorde mundial ao combinar 3,6 bilhões de impressões digitais por segundo

HAMBURGO, Alemanha, 2 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Graças à solução de reconhecimento biométrico de grande rapidez da DERMALOG é possível combinar as impressões digitais de toda a população mundial em segundos. O instituto SGS-TÜV de Saarland testou as soluções de identificação inovadoras da empresa e certificou um novo recorde de rapidez.

Mais de 7,5 bilhões de pessoas vivem atualmente na Terra. Para a tecnologia da DERMALOG, este número imenso é apenas um exercício fácil, pois com a solução de identificação de impressões digitais da empresa, toda a população mundial pode ser verificada em poucos segundos. O sistema compara cerca de 3,6 bilhões de dedos por segundo e identifica com precisão possíveis correspondências. Isto a torna a solução de identificação de impressões digitais mais rápida do mundo. O SGS-TÜV de Saarland testou recentemente a solução da DERMALOG de acordo com o padrão internacional ISO/IEC 19795-1 e confirmou a sua grande rapidez.

Os especialistas do TÜV também certificaram a empresa de Hamburgo como extremamente apta a verificar outras características biométricas como rosto e íris. "Estes testes provam que nossas inovações estão liderando todos os métodos essenciais de reconhecimento biométrico", disse Günther Mull, CEO da DERMALOG. "Os resultados também são uma resposta adequada às crescentes demandas na área de identificação biométrica, que exige quantidades cada vez maiores de dados para serem processados o mais rapidamente possível".

A DERMALOG combina sua solução de identificação de grande rapidez com um Sistema Automático de Identificação Biométrica (Automated Biometric Identification System, ABIS). O sistema multimodal fornece a correspondência simultânea das impressões digitais e da palma da mão, assim como características faciais e padrões de íris. Isto torna a solução ABIS da DERMALOG muito mais precisa do que as soluções que usam apenas uma característica biométrica. Os sistemas biométricos da DERMALOG são utilizados em 85 países para pagamento biométrico e também em controles de fronteiras e outros serviços públicos.

Para obter mais informações, acesse http://www.dermalog.com.

