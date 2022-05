DERMALOG et Rheinmetall s'associent pour accroître la sécurité des véhicules

Avec la création de la coentreprise Rheinmetall Dermalog SensorTec GmbH, le groupe technologique Rheinmetall et la société de biométrie DERMALOG visent à améliorer la sécurité du trafic routier. Les objectifs de ce partenariat comprennent le développement d'un système de surveillance du conducteur de nouvelle génération.

DÜSSELDORF, Allemagne et HAMBOURG, Allemagne, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- La plus grande entreprise de biométrie d'Allemagne, DERMALOG Identification Systems GmbH, et le groupe technologique Rheinmetall AG ont créé une nouvelle coentreprise : Rheinmetall Dermalog SensorTec GmbH. À l'avenir, cette nouvelle société fournira les technologies biométriques les plus innovantes aux constructeurs automobiles.

L'un des objectifs de ce nouveau partenariat est de mettre au point un système de surveillance des conducteurs qui reconnaît les moments où ils sont distraits et les avertit en conséquence. Les distractions, quelles qu'elles soient, comme celles causées par les smartphones, peuvent avoir des conséquences fatales lors de la conduite d'un véhicule. 100 000 collisions par an, 500 décès et 25 000 blessés : tel est le triste bilan de l'Allemagne en matière d'accidents causés par les téléphones portables au volant, selon une étude récente de l'initiative « besmart-mobile ». Une autre étude réalisée par le groupe d'assurance « Allianz » a révélé que la distraction au volant est désormais une cause plus fréquente d'accidents mortels que l'alcool au volant.

Ce que l'on appelle la « surveillance du conducteur » consiste en une observation continue, assistée par ordinateur, du conducteur. À l'aide de plusieurs caméras et capteurs, le système détecte toute cause de distraction, comme la consultation d'un smartphone ou la fatigue, puis avertit le conducteur ou – lorsque ce système est installé dans des véhicules à commande autonome – intervient de manière autonome dans les situations d'urgence.

Dans le cadre de cette coentreprise, DERMALOG et Rheinmetall associeront leurs compétences en matière de biométrie, d'intelligence artificielle et de technologie radar pour mettre au point un puissant système de surveillance des conducteurs. En plus de garder un œil sur le conducteur, le système surveillera également tout l'intérieur de l'habitacle. La solution devrait donc également détecter d'autres risques, par exemple lorsqu'un bébé ou un jeune enfant est laissé dans le véhicule.

Il est prévu que la reconnaissance des objets soit également possible avec la surveillance du conducteur par Rheinmetall Dermalog SensorTec. À l'avenir, les utilisateurs des services de covoiturage seront informés rapidement et aisément par une application s'ils ont oublié des objets dans la voiture.

« La coentreprise avec Rheinmetall AG est maintenant prête à introduire la biométrie dans le domaine des applications automobiles. Cette technologie peut apporter une réelle valeur ajoutée à la sécurité des véhicules et a même le potentiel de sauver des vies lorsqu'elle est appliquée à une surveillance efficace du conducteur », a déclaré Günther Mull, fondateur et président directeur général de DERMALOG.

« Cette coentreprise est une étape importante de notre stratégie de transformation qui nous permettra, à l'avenir, d'offrir une technologie de pointe dans les domaines de la surveillance, de l'authentification et de la sécurité aux clients des secteurs automobile et industriel », a affirmé René Gansauge, président directeur général de la division Capteurs et actionneurs de Rheinmetall.

À propos de DERMALOG Identification Systems GmbH

DERMALOG, dont le siège est à Hambourg, est le pionnier de la biométrie en Allemagne et le plus grand fabricant allemand de systèmes biométriques. Fondée en 1995, l'entreprise propose une gamme complète de solutions d'identification biométrique comprenant les logiciels AFIS et ABIS performants, ainsi que la dernière génération de scanners d'empreintes digitales et de documents. La technologie DERMALOG est actuellement utilisée dans plus de 250 installations dans le monde entier, dans des secteurs tels que l'administration publique, la police des frontières et la banque.

À propos de Rheinmetall AG

En tant que groupe technologique intégré employant environ 25 000 personnes dans le monde entier, Rheinmetall AG, qui est cotée en bourse, est une entreprise solide et internationale qui opère sur différents marchés avec une gamme de produits et de services innovants. En tant que partenaire de développement renommé et fournisseur direct de l'industrie automobile mondiale, ainsi qu'en tant que fournisseur international de systèmes de sécurité, Rheinmetall s'appuie sur son haut niveau d'expertise dans ses technologies de base pour aborder les mégatendances à long terme, identifier de nouveaux marchés viables à fort potentiel de croissance et développer des solutions innovantes pour un avenir sûr et vivable. L'accent sur la durabilité fait partie intégrante de la stratégie de Rheinmetall. L'entreprise vise à atteindre la neutralité en matière de CO2 d'ici 2035.

- Référence croisée : L'image est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com )

Contact presse chez DERMALOG :

Sven Böckler

Relations avec les médias DERMALOG Identification Systems GmbH

[email protected]

Tél. : +49 (0)40 413 227 - 0

www.dermalog.com

Contact presse chez Rheinmetall :

Oliver Hoffmann

Directeur de la presse et des relations publiques Rheinmetall AG

Tél. : +49-(0)211 473 4748

[email protected]

Dr. phil. Jan-Phillipp Weisswange

Directeur de la presse et des relations publiques Rheinmetall AG

Tél. : +49-(0)211 473 4287

[email protected]

SOURCE DERMALOG Identification Systems GmbH