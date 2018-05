DERMALOG établit un nouveau record mondial avec la comparaison de 3,6 milliards d'empreintes digitales par seconde

Plus de 7,5 milliards de personnes vivent actuellement sur la Terre. Pour la technologie DERMALOG, ce nombre considérable est simplement un exercice d'entraînement, car grâce à l'identification des empreintes digitales de la société, la population du monde entier peut être vérifiée en une poignée de secondes. Le système compare environ 3,6 milliards d'empreintes par seconde et détecte avec précision les possibles correspondances. Cela fait de lui la technique d'identification d'empreintes digitales la plus rapide au monde. L'entreprise SGS-TÜV Saar a récemment testé la solution DERMALOG conformément à la norme internationale ISO/IEC 19795-1 et a confirmé sa grande vitesse.

Les experts de TÜV ont aussi certifié la société basée à Hambourg pour la correspondance d'autres caractéristiques biométriques, comme le visage et l'iris, avec des performances exceptionnelles. « Ces tests prouvent que nos innovations sont à la pointe de toutes les méthodes de reconnaissance biométrique essentielles », a indiqué le PDG de DERMALOG, Günther Mull. « Les résultats apportent aussi une réponse appropriée aux demandes croissantes dans le domaine de l'identification biométrique, qui nécessite le traitement de quantités de données de plus en plus importantes en un temps aussi court que possible. »

DERMALOG combine son identification à grande vitesse au Système d'identification biométrique automatisé (ABIS). Le système multimodal fournit une correspondance simultanée des empreintes digitales et palmaires ainsi que des traits du visage et des caractéristiques de l'iris. Cela rend le système ABIS de DERMALOG beaucoup plus précis que les solutions n'utilisant qu'une seule caractéristique biométrique. Les systèmes biométriques de DERMALOG sont utilisés dans 85 pays pour les paiements biométriques ainsi que pour la gestion des frontières et d'autres services publics.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.dermalog.com.

Contact auprès des médias :

DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Relations avec la presse

Mittelweg 120

20148 Hambourg

Allemagne

Tél. : +49(40)413227-0

Fax : +49(40)413227-89

E-mail : info@dermalog.com



SOURCE DERMALOG Identification Systems GmbH