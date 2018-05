DERMALOG: líder mundial em reconhecimento facial

HAMBURGO, Alemanha, 24 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A fabricante de sistemas biométricos DERMALOG desenvolveu o reconhecimento facial mais rápido do mundo. O sistema compara um bilhão de faces por segundo. O SGS-TÜV Saar agora certificou a incrível rapidez do sistema.

Facial recognition in record time: The DERMALOG solution can match 1 billion faces per second. Photo credit: DERMALOG.

Desde quando as empresas fabricantes de smartphones oferecem o reconhecimento facial como uma alternativa ao PIN, ele está presente na vida diária. Em outras áreas tais como o controle de acesso, o método biométrico é usado há muitos anos, e o campo de sua aplicação se expande de forma contínua. Ao mesmo tempo, as demandas por sistemas de reconhecimento facial estão aumentando. Por exemplo, grandes volumes de dados devem ser processados no tempo mais curto possível. O sistema de reconhecimento facial da DERMALOG estabelece novos padrões. Ele pode comparar até um bilhão de faces por segundo – um recorde mundial. Para comparar todos os 511 milhões de cidadãos da União Europeia, o sistema precisaria de menos de um segundo.

Os especialistas do TÜV já certificaram o recorde de velocidade do reconhecimento de impressões digitais da empresa: o sistema DERMALOG pode comparar até 3,5 bilhões de dedos por segundo. "Estas extraordinárias conquistas são o resultado de décadas de pesquisas e nos tornam a líder da inovação nos campos mais importantes da identificação biométrica", disse Günther Mull, CEO da DERMALOG. "O fato de que múltiplas características biométricas podem ser comparadas em tempo recorde, também prova nosso papel de liderança na biometria multimodal, a qual está ficando cada vez mais importante".

Os sistemas biométricos multimodais permitem a correspondência simultânea de várias características biométricas tais como impressões digitais, faces e olhos. Isso faz com que estas soluções sejam mais precisas do que aquelas que verificam somente uma única característica. O Sistema Automático de Identificação Biométrica (ABIS – Automated Biometric Identification System) da DERMALOG combina a biometria multimodal com reconhecimento de alta velocidade em uma única solução.

Para informações adicionais, visite o endereço http://www.dermalog.com.

