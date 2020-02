DERMALOG : LTO lance une nouvelle solution de gouvernance numérique dans le métro de Manille

En intégrant un système centralisé pour le stockage et le traitement des données des citoyens, le Land Transportation Office (LTO) des Philippines aborde une nouvelle étape vers un avenir numérique et axé sur les services. L'entreprise allemande DERMALOG a fourni à l'agence cette technologie de pointe

MANILLE, Philippines et HAMBOURG, Allemagne, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- Le Land Transportation Office (LTO) - Bureau des transports terrestres - des Philippines a lancé un nouveau système pour numériser et centraliser tous ses services à son siège social de Manille. Le secrétaire adjoint du LTO, Edgar Galvante, a assisté à l'inauguration réussie du projet pilote, le 17 février.

Le nouveau système, qui fonctionne pour la première fois dans le métro de Manille, intègre tous les services du LTO dans une seule base de données et plate-forme numérique. Il regroupe dans un seul et même système toutes les données significatives des citoyens philippins concernant le permis de conduire, l'immatriculation des voitures et même le paiement des amendes pour les infractions commises. Cela va permettre au LTO de fournir des services plus rapides et de réaliser d'importantes économies à l'avenir.

Grâce à cette nouvelle solution, les employés du LTO peuvent traiter les demandes des citoyens plus rapidement, car ils obtiennent toutes les informations d'un seul coup d'œil en quelques clics. « Le nouveau système est l'une des étapes fondamentales du processus qui doit nous conduire à être une agence gouvernementale de premier ordre qui offre un service public rapide et efficace pour un secteur des transports terrestres en perpétuelle évolution », a déclaré Edgar Galvante, secrétaire adjoint du LTO, lors de la cérémonie de lundi.

La nouvelle plate-forme numérique du Land Transportation Office a été fournie par l'entreprise allemande DERMALOG, qui a notamment mis en place un nouveau centre de données ultramoderne dans le métro de Manille. DERMALOG a déjà fourni le système du nouveau permis de conduire au Land Transportation Office en 2017. Doté au total de 32 fonctionnalités de sécurité et de fonctionnalités biométriques supplémentaires, il constitue le document le plus sûr aux Philippines de nos jours. Jusqu'à 20 000 permis sont délivrés par le LTO chaque jour et près de 14 millions de citoyens sont d'ores et déjà titulaires du nouveau permis de conduire biométrique. Avec la nouvelle plate-forme numérique, LTO et DERMALOG poursuivent leur collaboration fructueuse.

