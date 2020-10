Dermatite atopique : Micreos lance une étude clinique sur le premier médicament du monde à base d'endolysine

Les endolysines sont des enzymes hautement spécifiques dérivées de bactériophages naturels. Elles coupent les composés au sein de la paroi cellulaire bactérienne et tuent ainsi la bactérie cible en laissant intact le microbiome de la peau. Même les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent ainsi être combattues rapidement. XZ.700 élimine le Staphylococcus aureus (S. aureus) , une bactérie connue pour causer ou aggraver la dermatite atopique. Elle est également connue pour être un déclencheur de démangeaisons et d'infections secondaires.

« La possibilité d'éliminer un type spécifique de bactéries – en l'occurrence S. aureus – tout en préservant les bactéries utiles constitue une méthode totalement nouvelle dans le traitement de la dermatite atopique », déclare le docteur Peter Lio, conseiller scientifique de Micreos et membre du conseil consultatif de l'American National Eczema Association. XZ.700 est une des endolysines du portfolio de Micreos. Elle est similaire à l'endolysine SA.100, utilisée dans les produits OTC de la même société pour les problèmes cutanés inflammatoires tels que l'acné ou la rosacée. Depuis 2013, ces produits sont commercialisés sous la marque « Gladskin ». Les données des études Gladskin et les commentaires de médecins et de milliers de clients facilitent donc le développement des médicaments : « D'après mon expérience avec Gladskin, je suis très confiant quant aux résultats de cette étude. »

Dans l'étude actuellement menée aux Pays-Bas, la sûreté, la pharmacodynamique et l'efficacité de XZ.700 sont testées chez 48 patients atteints de dermatite atopique. Pendant 14 jours, les patients sont traités avec une crème contenant du XZ.700 à trois concentrations différentes ou avec un placebo. Micreos s'attend à ce que les résultats soient publiés vers fin 2021. Pour plus d'informations sur l'étude, cliquez ici : www.trialregister.nl/trial/8876

« Puisque les endolysines agissent de manière sélective et qu'aucune résistance n'est à prévoir, nous pouvons les utiliser comme alternative aux antibiotiques dans les cas aussi bien chroniques qu'aigus. Avec l'étude XZ.700, nous faisons passer une technologie d'avenir prometteuse au niveau supérieur », déclare Mark Offerhaus, P.-D.G. de Micreos.

À propos de XZ.700

Les endolysines sont des enzymes de dégradation de la paroi cellulaire. XZ.700 est une endolysine qui cible S. aureus (y compris le SARM). Comme XZ.700 agit de manière sélective, il épargne les bactéries « utiles » du microbiome et notamment Staphylococcus epidermidis, une bactérie considérée comme bénéfique pour la cicatrisation des plaies. Les premières indications ciblées de XZ.700 comprennent la dermatite atopique, les infections de plaies diabétiques causées par S. aureus (y compris le SARM) et le lymphome cutané à cellules T, pour lequel S. aureus est étudié quant à la malignité de cette forme de cancer de la peau.

À propos de Micreos

Micreos Human Health est une filiale à part entière de Micreos. La société développe de nouvelles thérapies biologiques basées sur la technologie des phages et de l'endolysine et est considérée comme un leader dans ce domaine. Micreos fabrique les premiers produits antibactériens ciblés au monde en tant qu'alternative durable aux antibiotiques. Avec un siège social aux Pays-Bas et un centre technologique à Zurich, l'entreprise possède trois divisions distinctes : Pharma, OTC et sécurité alimentaire. Micreos travaille en étroite collaboration avec l'ETH Zurich et de nombreux centres médicaux et technologiques, notamment le Centre médical Erasmus (Rotterdam, NL), le Laboratoire de santé publique Kennemerland (Haarlem, NL), le Centre académique de dentisterie d'Amsterdam (ACTA, Amsterdam, NL) et l'Université de Copenhague (Copenhague, DK).

