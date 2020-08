Dermatologista dá dicas para cuidar da acne durante o inverno

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- De repente sua pele pipocou de espinhas e não sabe o porquê? Mesmo que não tenha a pele mais oleosa, algumas pessoas podem se sentir incomodadas com o surgimento inesperado de acne. As explicações podem estar relacionadas a alteração hormonal, reação alimentar, mudanças climáticas ou até mesmo ao novo hábito de máscara facial para proteção contra a Covid-19.

"Com o frio, é comum que a pele fique mais ressecada, que apareçam alergias e que seu aspecto fique comprometido", conta a dermatologista Dra. Patricia Consorti (CRM 108597 SP). Entre os cuidados recomendados pela médica, estão evitar banhos muito quentes, ingerir alimentos menos gordurosos e, claro, utilizar os produtos indicados para seu tipo de pele.

Dermotivin, linha desenvolvida pela Galderma, possui higienizadores em formato de barra, líquido e espuma para cada tipo de pele. "Nosso corpo possui características próprias que variam de pessoa para pessoa", afirma Consorti. Peles com tendência ao surgimento de espinhas, se não receberem o cuidado certo e rigoroso, podem sofrer de "efeito rebote", piorando a condição acneica. As linhas Original (pele mista ou oleosa), Oil Control (pele muito oleosa), Salix (pele com tendência à acne) e Soft (pele seca ou sensibilizada) de Dermotivin são indicadas para a limpeza de pele, esse passo fundamental do skincare.

Dentro de casa e durante o inverno, é a oportunidade de adaptar sua rotina de cuidados para acabar com as temidas espinhas. "Esta é a melhor estação para cuidar da acne, já que as baixas temperaturas diminuem o nível de oleosidade da pele", indica a Dra. Patricia. Se realizada duas vezes ao dia e com os produtos corretos recomendados por um dermatologista, a limpeza será uma das etapas para amenizar acnes em regiões do queixo, bochechas e testa.

