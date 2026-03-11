DermRays lance le système Lumenic™ Dual-Light & 3D-Oscillo™ pour le blanchiment professionnel des dents à domicile.

NEW YORK, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- DermRays, pionnier de la technologie de beauté grand public de qualité médicale, a récemment annoncé le lancement mondial du système Lumenic™ Dual-Light & 3D-Oscillo™. Cette innovation enregistrée auprès de la FDA est conçue pour bouleverser le marché des soins bucco-dentaires en offrant une solution de blanchiment et de réparation sans douleur et de qualité professionnelle qui s'intègre dans une routine de brossage quotidienne.

Dual-Light Whitening Technology Lumenic™ Dual-Light & 3D-Oscillo™ System for a Painless White

Alors que la demande de soins dentaires cosmétiques à domicile augmente en Amérique du Nord et en Europe, les consommateurs sont souvent confrontés à un compromis entre un blanchiment efficace et la sensibilité des dents. Le système Lumenic™ élimine ce compromis grâce à sa technologie propriétaire BrightShield™, qui associe des longueurs d'onde lumineuses spécialisées à des vibrations soniques à haute fréquence.

Technologie BrightShield™ : Science du blanchiment à double lumière

Contrairement aux brosses à dents électriques standard, le système Lumenic™ comporte deux longueurs d'ondes lumineuses de qualité médicale :

Lumière bleue 460nm : Active la formule PAP+ pour éliminer rapidement les taches les plus profondes sans endommager l'émail ni irriter les nerfs.

Active la formule PAP+ pour éliminer rapidement les taches les plus profondes sans endommager l'émail ni irriter les nerfs. Lumière rouge 660nm : Axé sur la santé des gencives et la bio-régénération, il aide à apaiser l'inflammation et à renforcer l'émail pendant le mode « réparation » nocturne.

Soins bucco-dentaires 3.0 : Du nettoyage à la régénération

« Le blanchiment seul n'est plus suffisant pour le consommateur moderne », a déclaré le responsable de la stratégie produit chez DermRays. « Avec Lumenic™, nous introduisons les « soins bucco-dentaires 3.0 » - passant de la simple protection à la biorégénération active. En intégrant notre technologie de polissage 3D-Oscillo™, délivrant jusqu'à 39 400 vibrations par minute (VPM), nous éliminons jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire tout en polissant l'émail pour obtenir une finition brillante digne d'un salon de coiffure. »

L'engagement pour une sensibilité zéro

Le kit comprend un duo de dentifrices spécialisés sans peroxyde d'hydrogène. Utilisant la PAP+ pour le blanchiment et la nano-hydroxyapatite (nHAp) pour la réparation, le système imite l'émail naturel pour sceller les tubules exposés, contribuant ainsi à apporter un confort immédiat aux dents sensibles - un facteur de croissance majeur dans les secteurs de la vente au détail aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Disponibilité et prix

Le système Lumenic™ Dual-Light & 3D-Oscillo™ est désormais disponible en précommande dans les finitions Gold et Grey . Pour célébrer ce lancement, DermRays propose un prix de lancement limité à 99,90 USD (199,00 USD en temps normal), disponible exclusivement sur La boutique officielle de DermRays.

À propos de DermRays

DermRays est une filiale de LOTUXS LASER LIMITED, leader dans le domaine de la beauté au laser depuis plus de dix ans. Reconnue par Med Tech Outlook comme l'une des 10 meilleures entreprises d'appareils esthétiques de l'APAC, DermRays s'est engagée à apporter à la maison des résultats dignes d'une clinique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931449/01_2400x1600.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931450/02_2400x1600.jpg