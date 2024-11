Dernier mois pour découvrir la 15e Biennale de Gwangju - Clôture le 1er décembre 2024

GWANGJU, Corée du Sud, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que la 15e Biennale de Gwangju entre dans son dernier mois, les visiteurs ont jusqu'au 1er décembre 2024 pour découvrir l'un des événements artistiques les plus anciens et les plus célèbres d'Asie, qui a transformé Gwangju en une destination mondiale pour l'art contemporain.

PANSORI : Un paysage sonore du 21e siècle

L'exposition principale, PANSORI : A Soundscape of the 21st Century, est organisée par le directeur artistique Nicolas Bourriaud, théoricien français connu pour son concept d'« esthétique relationnelle. » Inspirée par le pansori, une forme d'art traditionnel coréen mêlant récit, musique et expression vocale dans les espaces publics, l'exposition présente les œuvres de 72 artistes de 30 pays, qui explorent les thèmes des espaces partagés, des liens humains et des défis environnementaux, du microscopique au cosmique. L'exposition, qui s'étend du hall d'exposition de la Biennale de Gwangju à huit sites de Yangnim-dong, un quartier historique connu pour son esprit communautaire et son patrimoine architectural, invite les visiteurs à un voyage contemplatif à travers les problèmes mondiaux les plus pressants d'aujourd'hui.

Pavillon de la Biennale de Gwangju : Une plateforme d'échanges culturels

En complément de l'exposition principale, le pavillon de la biennale de Gwangju comprend 31 pavillons, avec la participation de diverses entités créatives, dont des pays, des villes et des institutions, répartis dans toute la ville de Gwangju. Le pavillon de la biennale de Gwangju est installé dans 22 lieux, dont le Centre national de la culture asiatique et des sites culturels importants comme les archives du 18 mai. Depuis 2018, il offre une plateforme dynamique pour les échanges culturels internationaux, en présentant un éventail varié d'installations, de performances et d'expositions organisées qui favorisent le dialogue interculturel.

Célébration des 30 ans d'impact culturel de Gwangju

Fondée en 1994 pour commémorer le mouvement de démocratisation de Gwangju du 18 mai et le 50e anniversaire de la libération de la Corée, la biennale de Gwangju est devenue l'une des principales biennales artistiques d'Asie. Il a toujours encouragé les échanges culturels internationaux et les discours stimulants sur l'art contemporain, incarnant l'« esprit de Gwangju » de la démocratie, des droits de l'homme, de la communauté et de la paix. En remettant en question les récits artistiques centrés sur l'Occident et en célébrant la diversité culturelle, la Biennale a abordé des questions mondiales urgentes telles que le changement climatique, la justice sociale et l'équité. La biennale de Gwangju a transformé cette ville de 1,4 million d'habitants en un centre culturel de premier plan en Asie, largement célébré comme la « ville de l'art, de la cuisine et de la culture. »

À moins d'un mois de l'événement, les visiteurs peuvent encore acheter des billets en ligne ou à la billetterie du hall d'exposition de la Biennale de Gwangju. Pour les horaires, la billetterie et les détails du programme, veuillez consulter le site officiel Gwangju Biennale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551337/image.jpg