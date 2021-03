Derniers classements mondiaux des universités : le MIT et Harvard se partagent la première place, la Russie et la Chine enregistrent des performances inégalées

LONDRES, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, un groupe de réflexion international sur l'enseignement supérieur, a publié aujourd'hui la onzième édition du classement mondial des universités QS par sujet , une analyse comparative indépendante approfondie sur la performance de 13 883 programmes universitaires individuels, suivis par des étudiants dans 1 440 universités dans 85 emplacements à travers le monde, dans 51 disciplines académiques. Cette analyse fait partie du portefeuille annuel du classement mondial des universités QS, qui a été consulté plus de 147 millions de fois en 2020 et a été couvert 98 000 fois par les médias et les institutions.

Faits saillants mondiaux

L'Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology sont les établissements les plus performants de l'exercice, se classant au premier rang sur douze sujets.

et le sont les établissements les plus performants de l'exercice, se classant au premier rang sur douze sujets. Le secteur de l'enseignement supérieur du Royaume-Uni demeure résilient. La première place de 13 des 51 tableaux de sujets est occupée par une université britannique, l'université d'Oxford arrivant en tête dans cinq de ces 13 tableaux.

L'enseignement supérieur chinois continue d'atteindre de nouveaux sommets, un nombre record de programmes figurant désormais dans les 50 premières places.

L'Université de Toronto est celle qui compte le plus de départements classés aux 50 premières places (46).

est celle qui compte le plus de départements classés aux 50 premières places (46). L'École polytechnique fédérale de Zurich , en Suisse, est la meilleure université d' Europe continentale, et occupe les premières places en géologie , géophysique et sciences de la terre et de la mer . Étant donné la forte présence d'écoles et d'universités helvètes dans les 10 premières places, la Suisse peut s'enorgueillir de posséder le troisième meilleur secteur de l'enseignement supérieur au monde.

, en Suisse, est la meilleure université d' continentale, et occupe les premières places en , et . Étant donné la forte présence d'écoles et d'universités helvètes dans les 10 premières places, la Suisse peut s'enorgueillir de posséder le troisième meilleur secteur de l'enseignement supérieur au monde. En revanche, l'Australie enregistre désormais son plus faible nombre de programmes classés parmi les 10 meilleurs au monde. Au total, 13 départements se sont classés dans les 10 premières places, un chiffre inférieur à celui de 2020 (17) et à celui de 2019 (18). Les deux tiers des programmes de l'Université nationale australienne ont amorcé un déclin, qui s'est confirmé d'année en année.

Soutenues par de solides dotations, deux universités singapouriennes se classent en première position : L'Université technologique de Nanyang est numéro 1 pour la science des matériaux, tandis que l'Université nationale de Singapour – l'université la plus performante d'Asie – est numéro 1 pour le génie pétrolier .

tandis que l'Université nationale de Singapour – l'université la plus performante d'Asie – est numéro 1 pour le . Inversement, l'enseignement supérieur japonais est en déclin relatif après des décennies de sous-financement de la recherche et des doctorants.

En Inde, le programme Institutes of Eminence a du mal à produire des résultats et on n'observe aucune augmentation de la présence des instituts publics du programme dans les 100 premières places.

L'enseignement supérieur russe poursuit son avancée et enregistre un nombre record de départements se classant dans les 20 premières places.

Entraînée par des performances de classe mondiale en dentisterie , en génie pétrolier et en génie minier , l'Université de São Paulo (USP) a conservé son statut d'université la plus performante d'Amérique latine dans cet exercice.

, en et en , l'Université de São Paulo (USP) a conservé son statut d'université la plus performante d'Amérique latine dans cet exercice. L'Université du Cap reste l'institution la plus compétitive d'Afrique, avec 24 de ses programmes se classant parmi les 200 meilleurs.

Jack Moran, porte-parole de QS, a déclaré : « L'observation des tendances de performances sur près de 14 000 départements universitaires nous permet de tirer des conclusions sur les points communs entre les pays qui connaissent des améliorations et les autres, qui ne progressent pas. Trois facteurs ressortent. Tout d'abord, une perspective internationale – tant en termes de corps professoral que de relations dans le secteur de la recherche – est fortement corrélée à une amélioration des performances. Deuxièmement, les universités qui réussissent ont reçu des investissements ciblés importants de la part des gouvernements depuis plus d'une décennie, ou plus, en particulier en Chine, en Russie et à Singapour. Troisièmement, l'amélioration des relations avec l'industrie est corrélée à de meilleurs résultats en matière d'emploi, de recherche et d'innovation. »

Méthodologie : https://www.TopUniversities.com/subject-rankings/methodology .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1099097/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg

