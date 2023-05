Des « chirurgiens de beauté » mettent leurs patients en danger : la Société européenne de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique demande une formation standard pour les professionnels

LONDRES, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- La Société européenne qui représente toutes les associations nationales de chirurgie plastique à travers l'Europe a publié aujourd'hui un appel à l'action pour l'adoption d'une approche globale visant à protéger les patients contre les « chirurgiens de beauté » sous-formés, certains d'entre eux n'étant pas des chirurgiens plastiques certifiés et ayant seulement reçu une formation sur des régions du corps précises, voire n'ayant pas été formés en chirurgie du tout.

La Société européenne de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (ESPRAS - http://www.espras.org) veille à ce que tous les chirurgiens plastiques membres aient suivi une formation pluriannuelle avancée en chirurgie plastique, cependant, dans la plupart des pays européens, il n'existe pas de loi pour empêcher les médecins sans spécialisation de se faire appeler « chirurgiens esthétiques » ou « médecins de beauté ». Étonnamment, souvent même les ambulanciers peuvent utiliser ces titres en ayant juste des connaissances de base acquises au cours de formation de week-end ou de courtes connexions avec la chirurgie plastique. D'un autre côté, les chirurgiens certifiés homologués possèdent le plus haut degré de qualification; ont suivi une spécialisation pluriannuelle, travaillent en rotation en soins intensifs et dans les urgences, entreprennent des recherches et de l'enseignement, et sont tenus de montrer leur capacité à réaliser un catalogue d'opérations et de passer un examen final.

Riccardo Giunta, chirurgien plastique consultant à Munich, en Allemagne et président de l'ESPRAS, a déclaré :

« Les personnes qui prétendent être des chirurgiens esthétiques, des chirurgiens de beauté ou des médecins de beauté sans avoir suivi de formation adéquate en tant que chirurgiens plastiques certifiés peuvent compromettre la sécurité des patients. L'attrait financier de la chirurgie esthétique et de l'esthétique non chirurgicale attire de nombreuses personnes, et le public est généralement mal informé de la norme en matière de soins en formation. Les patients peuvent croire qu'un professionnel possédant ces titres possède les qualifications appropriées pour assurer leur sécurité, mais ce n'est peut-être pas le cas. Ils peuvent ne pas satisfaire aux normes d'un conseil de chirurgiens plastiques certifiés et ne pas avoir les connaissances essentielles. Les organisations commerciales non réglementées perpétuent ce problème, conduisant à la pseudo-légitimation de personnes sous-formées. De plus, bien que les chirurgiens d'autres spécialités aient une formation en chirurgie, ils n'ont pas reçu de formation en chirurgie plastique ou n'ont qu'une formation limitée en chirurgie plastique dans la région du corps de leur spécialité. »

L'ESPRAS a mené une enquête dans 23 pays européens pour évaluer les niveaux d'éducation et de spécialisation en chirurgie plastique. Les résultats ont démontré un niveau élevé de formation nécessaire à la certification des médecins, ce qui a fait ressortir la nécessité pour le public d'être sensibilisé aux dangers de choisir un praticien qui n'est pas formé selon cette norme. Une telle mesure est la première étape pour assurer la qualité de la formation, la sécurité des patients étant plus importante que le gain financier, affirme l'ESPRAS dans son document de synthèse. L'ESPRAS travaille à soutenir la législation nationale pour fournir une réglementation claire de la chirurgie esthétique à l'échelle européenne.

SOURCE The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)