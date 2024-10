DES ADJUVANTS INNOVANTS ET SUR MESURE POUR OUVRIR LA VOIE VERS L'UTILISATION DE CIMENTS À BASE D'ARGILES CALCINÉES ET ACCÉLERER LA DÉCARBONATION

PARIS, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le secteur de la construction connaît une transformation majeure en lien avec le développement durable et son ambition de réduction de ses émissions de carbone pour un meilleur impact environnemental. Pour atteindre cet objectif, Chryso, marque phare de Saint-Gobain Chimie de la Construction, est fier de présenter EnviroMix®C-Clay, une nouvelle gamme innovante d'adjuvants visant à réduire la teneur en CO 2 du béton grâce à l'utilisation de ciments à base d'argiles calcinées. Cette nouvelle offre de solutions durables élargit la gamme d'adjuvants EnviroMix®, destinés aux bétons à faible empreinte carbone.

Calcined clays expertise in new emerging cements to develop low-carbon concrete with EnviroMix®C-Clay Solution

Les ciments à base d'argiles calcinées, reconnus pour leur potentiel à générer des émissions de carbone nettement inférieures à celles du ciment Portland traditionnel, sont aujourd'hui une alternative prometteuse dans le développement de matériaux de construction durables. Les nouveaux ciments testés dans notre centre de recherche international tels que le CEM VI (35 à 49 % de la teneur en clinker) et le CEM II/C-M (50 à 64 % de la teneur en clinker - LC3) peuvent contribuer à une réduction des émissions de CO2 allant jusqu'à 50 %* par rapport à un ciment Portland « classique », grâce à l'incorporation d'argiles calcinées.

En plus de son expertise reconnue dans le domaine du ciment, l'équipe R&D Chryso a travaillé sur la caractérisation de plus de 30 argiles calcinées, provenant du monde entier, en utilisant des méthodologies internes et brevetées, telles que CHRYSO®Clear test, afin de déterminer la formulation optimale d'EnviroMix® C-Clay pour chaque mix-design.

Les experts Chryso développent une gamme spécifique d'adjuvants innovants, conçus pour améliorer les performances et adaptés à la polyvalence des ciments à base d'argiles calcinées. Ces innovations font l'objet de nouveaux brevets. Ces adjuvants, mis au point après des années de recherche et de développement, répondent aux défis techniques liés à l'utilisation de l'argile calcinée, principalement en raison de sa forte demande en eau, améliorant à la fois l'ouvrabilité du béton et sa résistance à la compression.

« Notre mission est d'apporter au secteur de la construction des solutions innovantes qui non seulement répondent aux exigences actuelles, mais ouvrent également la voie à un avenir plus durable », déclare Gustavo Blázquez, directeur de la Business Unit Béton. « Avec nos solutions d'adjuvants innovantes, nous avons pour ambition de surmonter les défis techniques associés au béton à faible teneur en carbone, en s'appuyant sur le potentiel des ciments à base d'argiles calcinées et en accélérant la transition vers des pratiques de construction plus durables ».

En plus d'offrir des solutions d'adjuvantation de pointe, Chryso s'engage à fournir un support technique et son expertise pour faciliter l'intégration et l'optimisation de ses produits, répondant aux spécifications techniques et adaptés aux matériaux locaux.

*Source : www.infociment.fr.

À PROPOS DE CHRYSO

Chryso, filiale de Saint-Gobain Chimie de la Construction, est un leader mondial des solutions pour la construction durable. Fort de 3 000 experts présents dans le monde, nous développons des adjuvants, des additifs, des procédés pour bétons décoratifs et des technologies de pointe pilotées par l'IA pour relever les défis les plus ambitieux de l'industrie du béton, de la chape et du ciment. Des scientifiques aux commerciaux terrain, nos équipes fournissent des solutions sur mesure et favorisent les relations durables, catalyseur d'innovation et de succès. Nos solutions apportent de la valeur ajoutée à nos clients-partenaires et améliorent la performance de leurs matériaux tout en les accompagnant vers leurs ambitions de réduction d'empreinte carbone. Notre objectif commun : construire un avenir meilleur pour l'Homme et la planète. Plus d'informations : www.chryso.fr.

