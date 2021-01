Des artistes suisses et Swisscom font une première mondiale : La première expérience de diffusion publique et décentralisée de musique en direct a été un succès

Le 13 janvier à 18 heures, BLAY (Bligg et Marc Sway), Flavie Léa et divers autres artistes suisses se sont produits ensemble dans six lieux différents. La première mondiale a été un succès : Pour la première fois, Swisscom a pu diffuser la chanson « Denkmal » interprétée par les artistes suisses BLAY et divers nouveaux groupes (en direct, décentralisé et synchronisé en seul livestream). Depuis leurs bases respectives à Bellinzona, Montreux, Klosters, Zurich, Berne et Volketswil, les voix et les instruments des musiciens se sont rassemblés sur le réseau Swisscom et ont créé une expérience live commune et unique.

L'artiste suisse Bligg (BLAY) a expliqué lors de la conférence de presse précédant l'événement : « Le grand défi est de tout rassembler en même temps. Si les artistes du Tessin, par exemple, sont juste un peu plus rapides que ceux de Zurich, vous le remarquerez. » C'est précisément cette synchronisation qui a permis de réussir l'expérience en direct. Après une longue interruption des événements live, les artistes se réjouissaient particulièrement de faire de la musique en direct. Le public et les interactions leur manquaient. La perspective de profiter des capacités technologiques de Swisscom pour se joindre à d'autres musiciens et créer un moment unique, émouvant et vivant pour tous, les séduisait beaucoup.

Une expérience partagée malgré la distance

Dirk Wierzbitzki, membre de la direction du groupe Swisscom et responsable des clients résidentiels, a expliqué le projet commun : « Nous testons les frontières du possible avec le réseau pour la Suisse et voulons saisir les opportunités du monde interconnecté pour vivre ensemble une expérience musicale et de belles sensations. Nous sommes plus que contents que l'expérience soit un succès ». L'expérience de musique en direct a représenté un défi majeur pour les ingénieurs et les experts de Swisscom.

Le réseau, la transmission depuis les sites et le traitement du signal ont, pour des raisons physiques, différents temps de réaction – tout doit donc être parfaitement orchestré pour coordonner la musique.

Et cela a parfaitement fonctionné. À la connaissance de Swisscom, aucune installation similaire n'a réussi jusqu'à présent à diffuser un événement public dans le monde entier, ce qui fait de « Switzerland Connected » une première mondiale.

Switzerland Connected avait pour objectif de déterminer si, et dans quelle mesure, la sphère numérique peut créer de véritables expériences en direct et des moments partagés malgré la distance physique et limites mêmes de la technologie moderne. Lors de la table ronde organisée après l'événement, les artistes suisses BLAY, Flavie Léa, membre de la direction du groupe Swisscom et Dirk Wierzbitzki, responsable des clients résidentiels, des psychologues des médias et des organisateurs ont abordé ces questions. « Switzerland Connected » visait à explorer les nouveaux formats numériques qui seront possibles à long terme et à déterminer si l'on peut réunir le meilleur des deux mondes à l'avenir.

À propos de Swisscom

Swisscom, la première entreprise de télécommunications suisse et l'une des principales sociétés informatiques, a son siège à Ittigen, près de la capitale Berne. En dehors de la Suisse, Swisscom est présente sur le marché italien sous la forme de Fastweb. Au cours du premier semestre 2020, environ 19 000 employés ont généré un chiffre d'affaires de 5 443 millions de francs suisses. Elle est détenue à 51 % par la Confédération et est l'une des entreprises les plus durables et les plus innovantes de Suisse.

À propos de Switzerland Connected

Le grand moment a été retransmis en direct le 13 janvier 2021 à 18 heures pour toute la Suisse sur le réseau Swisscom sur www.swisscom.ch/switzerlandconnected ainsi que sur Blue Zoom (chaîne de télévision sur Blue TV) et YouTube. BLAY donnait la première piste inaugurale, Denkmal. Le nouveau duo musical suisse a été soutenu par les jeunes talents Flavie Léa, Make Plain, Andryy, Vibez, Ben Pavlo, Joel Goldenberger et Miss Kryptonite. L'événement s'est déroulé dans le respect de toutes les mesures applicables en matière de coronavirus.

Film de référence : https://youtu.be/j0BDg9KL4aQ

Informations techniques

Si vous avez remarqué le léger décalage lorsque vous vous écoutez au casque, vous connaissez le problème de la latence. Un tel retard peut rendre une conversation guindée, mais il rend la musique impossible. Les retards sont une conséquence naturelle de la transmission et du traitement des signaux. Avec la 5G, par exemple, ces derniers peuvent être considérablement réduits. Mais il faut aller encore plus loin pour une synchronisation parfaite de l'image et du son, pour que tout s'assemble en même temps. Le directeur à Volketswil a utilisé le logiciel Sonobus pour synchroniser les signaux audio des différents lieux et faire correspondre le son avec un total de huit images de caméra en direct. Le signal TV final ne prend pas plus de trois secondes à produire. Un projet de cette nature dépend d'un réseau efficace et réactif tel que le réseau de Swisscom pour la Suisse. . Pour cette expérience, Swisscom a utilisé des technologies mobiles telles que la 5G, la 4G ainsi que la fibre et l'accès au cuivre des lignes fixes. More about Swisscom's award winning network

