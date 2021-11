Des bouddhistes créent un espace de dialogue pendant la COP26 et appellent à renforcer le leadership et l'éducation des jeunes

TOKYO, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Du 1er au 7 novembre lors de la première semaine de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow, en Écosse, la SGI (Soka Gakkai Internationale ) , la SGI-UK et le Centre pour le bouddhisme appliqué (CfAB) ont offert une plateforme de dialogue entre les principaux acteurs, des chefs religieux aux jeunes militants, sur le thème « Semer des graines d'espoir - Action pour la justice climatique ». Découvrez une courte vidéo présentant diverses voix des événements de la semaine:

https://youtu.be/SAIFRmJFtGE

« Nous ne sommes pas sans voix, mais nous ne sommes pas entendus », a déclaré Shreya KC, de l'association Jeunesse népalaise pour l'action en faveur du climat, lors de l'événement du 3 novembre intitulé « Au-delà de la rhétorique - Leadership des jeunes pour l'action climatique » tenu au Théâtre Websters de Glasgow, où de jeunes leaders du Sud originaires de pays tels que le Nigeria et le Pakistan, ont exprimé avec passion leur vision de la justice climatique.

Lors d'une table ronde organisée le 4 novembre sur le thème « Justice mondiale - Justice climatique », Shanon Shah, directrice de Faith for the Climate, a précisé que la crise climatique est une question sociale et politique, car ce sont les plus vulnérables, qui ont le moins contribué à l'urgence climatique, qui en souffrent le plus.

Plusieurs événements ont mis en avant l'impact des récits individuels dans la sensibilisation des gens. Le militant autochtone Raki Ap, basé aux Pays-Bas, a déclaré : "Changer le récit peut entrainer un changement du système. »

Le 1er novembre, l'exposition « Graines d'espoir et d'action », créée par la SGI en collaboration avec la Charte de la Terre Internationale a été lancée au Théâtre Websters, apportant un message d'espoir et d'autonomisation pour lutter contre le désespoir causé par la crise climatique. Elizabeth Wathuti, fondatrice de l'association Green Generation Initiative au Kenya et coprésidente des pays du Sud au Conseil consultatif de la société civile et de la jeunesse de la COP26, a pris la parole lors du lancement.

Regardez l'enregistrement intégral de chaque événement ici :

https://sites.google.com/view/sowing-seeds-of-hope/home/

Les organisations de la Soka Gakkai du monde entier ont été actives lors de la préparation de la COP26. La SGI-UK et le Centre pour le bouddhisme appliqué ont organisé pendant un an une série de webinaires mensuels partageant les points de vue bouddhiques de membres de la SGI-UK et d'autres militants pour le climat. Des groupes en Inde, Italie, Japon, Malaisie et Singapour ont également lancé des programmes de sensibilisation des populations à la crise climatique.

Le premier jour de la conférence, le 31 octobre, la SGI a fait une déclaration lors d'une conférence de presse à la COP26, appelant à une véritable solidarité mondiale d'action pour faire face à l'urgence climatique. Elle affirme : « Outre l'accélération de la réduction des gaz à effet de serre, il est essentiel que les résultats de la COP26 ne laissent personne de côté, renforcent l'éducation, offrent davantage de possibilités de leadership aux jeunes et nous donnent à tous les moyens de semer des graines d'espoir et d'action. » Lire https://www.sokaglobal.org/contact-us/media-room/statements/buddhist-call-for-climate-justice-cop26.html

La Soka Gakkai est une organisation bouddhiste mondiale qui fait la promotion de la paix, de la culture et de l'éducation et compte 12 millions de membres à travers le monde. La SGI est une ONG dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies depuis 1983. Le Centre pour le bouddhisme appliqué (CfAB) est un centre de recherche, de dialogue et d'étude basé au Royaume-Uni.

