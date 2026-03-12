Des chefs-d'œuvre d'artisanat, de gastronomie et de culture : la «JAPAN SUI COLLECTION à Paris » captive 200 leaders européens au Royal Monceau

TOKYO, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Du 3 au 5 mars 2026, le Bureau du Cabinet, gouvernement du Japon, a accueilli la première européenne de la « JAPAN SUI COLLECTION à Paris » à l'hôtel Le Royal Monceau -- Raffles Paris. L'événement a accueilli environ 200 personnalités du monde des affaires, de la culture et de la création en Europe.

Lancée à l'automne 2025, la JAPAN SUI COLLECTION présente le concept de « Sui » - un concept esthétique japonais unique qui incarne l'élégance raffinée, la sobriété et la clarté spirituelle - à travers un artisanat régional et un patrimoine culturel exceptionnels.

Trésors nationaux vivants et techniques transcendantes

Les invités ont été profondément émus par la boîte d'art en laque de Kazumi Murose et par les techniques de laque magistrales utilisées dans le cabinet Sendai Tansu. La présentation d'innovations pionnières - comme l'application d'une laque traditionnelle sur du cuir véritable, un concept entièrement nouveau pour le marché européen - combinée à la rare opportunité d'entendre l'artiste lui-même partager les « histoires inédites » et la passion qui se cachent derrière ses créations, a eu un impact profond et viscéral. Cette expérience de première main a fourni un niveau d'inspiration qui dépasse de loin ce qui pourrait être capturé dans des photographies ou des brochures.

Images clés de l'exposition visuelle et artisanale : https://drive.google.com/file/d/1tGx-X74nwq4rajYRywWzvAHVYur4ZGg1/view?usp=sharing

Dialogue gastronomique moderne par Nobu Matsuhisa

Le 4 mars, le restaurant de l'hôtel DINING MATSUHISA PARIS a été exclusivement réservé pour une expérience culinaire sur mesure supervisée par le chef de renommée mondiale Nobu Matsuhisa.

Des ingrédients de première qualité acheminés spécialement pour l'occasion - notamment des agrumes « Kito yuzu », des « hoshigaki » (kakis séchés au soleil), du poivre « sansho », du bœuf « wagyu » et du riz biologique - ont été présentés sur des « mame-zara » (assiettes miniatures) uniques apportées du Japon, créant ainsi un festin pour les yeux et le palais, et se transformant en un élégant menu japonais moderne. La soirée a également permis d'associer 16 variétés de saké japonais, dont beaucoup font leur première apparition en Europe, à des fromages artisanaux. Une expérience traditionnelle du « matcha » (thé vert en poudre) a également été présentée, qui a été très appréciée par les invités qui ont eu l'impression de « voyager à travers Kyoto », reflétant la popularité croissante de ce thé à Paris.

Images de la dégustation : https://drive.google.com/file/d/16Fv4gveIzgymZY3rAuQPV3yvfyLdctCT/view?usp=sharing

-L'art en mouvement : JUNKO KOSHINO et performance traditionnelle

Le programme s'est poursuivi avec un défilé de mode inspiré de la tradition japonaise et une performance de « Nihon Buyo » (danse classique japonaise), tous deux produits par JUNKO KOSHINO, captivant le public avec une fusion dynamique de l'héritage et de l'expression contemporaine.

Du patrimoine à l'habitat contemporain

Au cours de la réception, les invités étaient impatients de savoir où ils pourraient acheter l'armoire Sendai Tansu finie en laque, tandis que d'autres ont exprimé un vif intérêt pour l'intégration des œuvres exposées dans leur propre vie quotidienne.

Les œuvres présentées lors de l'événement sont désormais disponibles sur le site web officiel. Le Bureau du Cabinet considère cet événement comme une étape importante dans le développement de la présence mondiale de la culture traditionnelle et de la gastronomie régionale du Japon. À l'avenir, le Japon vise non seulement à préserver son patrimoine, mais aussi à réinterpréter des techniques et une esthétique intemporelles pour la société contemporaine, créant ainsi une nouvelle pertinence et une nouvelle valeur pour les publics du monde entier.

Images de la performance et du travail de la laque Urushi : https://drive.google.com/file/d/1PIiveoEbVW1CCWJn9lK-Y6IAxyJbVoFt/view?usp=sharing

Aperçu de l'événement

Titre : JAPAN SUI COLLECTION à Paris

Calendrier :

-4 mars : avant-première pour les médias, exposition d'artisanat et cocktail dinatoire

- 5 mars : exposition sur l'artisanat

Lieu : Hôtel Le Royal Monceau - Raffles Paris

Contenu :

exposition d'environ 50 chefs-d'œuvre traditionnels japonais

-Présentation culinaire du Japon moderne par Nobu Matsuhisa

-Présentation du Nihon Buyo avec des costumes de JUNKO KOSHINO

Organisateur : Bureau du Cabinet, gouvernement du Japon

Collaboration : JUNKO KOSHINO

Curateurs : Toshiaki Kawamata, Sophie Richard (conseillère artistique)

Site Internet officiel : https://japan-sui-collection.go.jp/

Photos : https://drive.google.com/drive/folders/1Ec7uW77z9TNpocsBiy49Qet6S5Lxv6K8?usp=sharing