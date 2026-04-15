Des décisions plus rapides et plus pertinentes : Mews lance son outil de business intelligence pour les hôtels

Grâce à son outil d'analyses de données intégré au système, fondé sur l'IA et déployé dans le monde entier, Mews offre aux hôteliers une source d'information unique pour accélérer la prise de décision

AMSTERDAM, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Mews, le système de gestion pour l'hôtellerie, a lancé aujourd'hui Mews Business Intelligence (Mews BI), un produit natif d'analyses de données offrant aux hôteliers des renseignements instantanés, exploitables et recoupés par l'IA. Conçu directement dans le système de gestion Mews, Mews BI fournit aux équipes hôtelières une source d'information unique et leur donne la possibilité d'agir en fonction de données commerciales en temps réel, sans quitter la plateforme qu'elles utilisent déjà pour gérer leurs établissements. Grâce à des tableaux de bord intégrés et personnalisables et à des rapports programmés, les hôtels peuvent suivre les revenus, l'occupation et les réservations sur l'ensemble de leur portefeuille, ce qui les aide à prendre des décisions plus pertinentes et plus rapides.

Voici les changements qui procurent de véritables avantages aux hôteliers :

Des analyses de données intégrées pour accélérer la prise de décision : Mews lance des outils d'analyse intégrés et en libre-service qui permettent aux équipes hôtelières d'examiner les données de performance et d'identifier des tendances, sans exportations manuelles. La mise à jour comprend également des résumés de performance générés par l'IA, qui traduisent les indicateurs clés des établissements et du portefeuille en langage clair, afin que le personnel puisse prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Des tableaux de bord sur mesure adaptés aux priorités de l'entreprise : les utilisateurs créent des tableaux de bord entièrement personnalisables à l'aide d'une interface intuitive fonctionnant par glisser-déposer, ce qui facilite le suivi des KPI essentiels au niveau des établissements, des portefeuilles, des équipes et des parties prenantes.

les utilisateurs créent des tableaux de bord entièrement personnalisables à l'aide d'une interface intuitive fonctionnant par glisser-déposer, ce qui facilite le suivi des KPI essentiels au niveau des établissements, des portefeuilles, des équipes et des parties prenantes. Un reporting automatisé pour réduire le travail manuel : l'envoi par e-mail des tableaux de bord et des rapports est programmé automatiquement, ce qui permet d'assurer la coordination des équipes, sans tâches manuelles ni répétitives.

l'envoi par e-mail des tableaux de bord et des rapports est programmé automatiquement, ce qui permet d'assurer la coordination des équipes, sans tâches manuelles ni répétitives. Une vision plus exhaustive des performances : en combinant les données de Mews avec des sources externes, telles que les OTA et Google Ads, les entreprises du secteur hôtelier obtiennent une vue unifiée des performances commerciales et opérationnelles dans l'ensemble de l'organisation.

« Les clients recherchent des solutions vraiment fiables », explique Pepa Starýchfojtů, Chief Product and Technology Officer chez Mews. « Avec Mews BI, nous offrons aux hôteliers une plateforme fiable et centralisée qui transforme leurs données en informations exploitables. Chaque jour, ils peuvent donc prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses. »

Déjà adopté par plus de 1 000 clients, Mews BI aide les acteurs de l'hôtellerie à prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes. Ces utilisateurs précoces constatent déjà des résultats concrets. L'Adara Hotel, un boutique-hôtel situé à Whistler au Canada, a réalisé des gains significatifs en termes de revenus et de performances depuis l'implémentation de Mews BI. En utilisant le tableau de bord « Performances des chambres » pour comprendre l'occupation et l'ADR par type de chambre, l'équipe a revu la catégorisation de l'inventaire et mis en place des stratégies ciblées qui ont généré des résultats impressionnants : une hausse de 20 % de l'occupation des suites composées de deux chambres, des revenus hivernaux multipliés par trois pour les suites d'une chambre, et une croissance des revenus totaux de 11 % pendant l'intersaison printanière, avec un ADR gonflé de 50 $.

En parallèle, les grands groupes hôteliers utilisent Mews BI pour simplifier le reporting et améliorer la prise de décision au niveau de plusieurs établissements. Le groupe VAYA Resorts, qui gère 22 établissements saisonniers dans les Alpes autrichiennes, est passé de rapports manuels et fragmentés à des tableaux de bord sur mesure en temps réel. Grâce à une vue consolidée de la prise saisonnière, des revenus et des annulations, l'équipe commerciale de VAYA Resorts peut identifier rapidement les risques et les opportunités, ce qui lui permet de prendre des décisions plus rapides et plus fiables sur l'ensemble du portefeuille.

Jasmin Steiner, responsable du marketing numérique chez VAYA Resorts, commente : « Mews BI nous aide à repérer très tôt les risques et les opportunités pour l'ensemble du groupe. Nous pouvons ainsi réagir rapidement et tirer le meilleur parti de chaque situation. »

Mews BI est désormais disponible automatiquement pour tous les clients qui ont opté pour Mews Analytics ou pour le plan tarifaire Enterprise. Pour les auberges de jeunesse, la mise à disposition est prévue au second semestre 2026. Lors du lancement, tous les clients, y compris ceux qui n'utilisent pas Mews Analytics, auront accès aux tableaux de bord préconfigurés. Cette mise à niveau marque ainsi une amélioration significative des capacités de reporting, sans aucun surcoût.

Pour plus d'informations : https://www.mews.com/en/products/mews-bi

À propos de Mews

Mews est le système de gestion hôtelière de référence : il unifie les processus liés aux opérations, au parcours client et à la gestion des revenus afin que le personnel puisse automatiser les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée et se concentrer sur la création d'expériences client mémorables. La plateforme Mews couvre le PMS, le POS, le RMS, le service d'étage et les paiements, et aide ainsi les hôteliers à passer de la gestion d'établissement à la gestion de profits. L'entreprise, qui compte 15 000 clients dans 85 pays, a été couronnée Meilleur PMS en 2024, 2025 et 2026 ainsi que Meilleur POS en 2026, et a été nommée parmi les meilleurs lieux de travail de l'Hotel Tech pour la sixième année consécutive par Hotel Tech Report.

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